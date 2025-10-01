Topo

A Fazenda 2025: Rayane, Walério, Duda e Renata estão na segunda roça

Ray, Walério, Duda e Renata estão na segunda roça de A Fazenda 2025 - Reprodução/RecordPlus
Colaboração para Splash, em São Paulo

01/10/2025 00h08Atualizada em 01/10/2025 00h41

A formação da segunda roça de A Fazenda 2025 (Record) começou com Galisteu dando bronca ao vivo nos peões e terminou com Duda Wendling garantindo a primeira vaga na berlinda. Já Walério Araújo, Renata Figliuzzi e Renata Mullher vão disputar a Prova do Fazendeiro, quem perder também está na roça.

Como a segunda roça foi formada

Indicação do Fazendeiro

Dudu Camargo indicou Rayane Figliuzzi para a roça. Durante a justificativa, o fazendeiro pontuou algumas situações, mas disse que "o principal motivo foi [ela] menosprezar os colegas da casa".

O principal foi menosprezar os integrantes da casa. Eu, como Fazendeiro, não falo só por mim. Falo pelos meus colegas de sede, que também sofreram nas mãos dela com o desrespeito. Eu me lembro que, na apresentação dela, ela falou que veio pra limpar a imagem. Eu não vi isso acontecendo. Pelo contrário.
Dudu Camargo

Votação aberta

  • Fernando Sampaio votou em Gaby Spanic;
  • Carol Lekker votou em Walério Araújo;
  • Shia Phoenix votou em Matheus Martins;
  • Kathy Maravilha votou em Walério Araújo;
  • Fabiano Moraes votou em Matheus Martins;
  • Renata Muller votou em Matheus Martins;
  • Yoná Sousa votou em Walério Araújo;
  • Nizam votou em Matheus Martins;
  • Toninho Tornado votou em Matheus Martins;
  • Will Guimarães votou em Carol Lekker;
  • Gui Boury votou em Matheus Martins;
  • Saory votou em Walério Araújo;
  • Tamires votou em Fernando;
  • Walério Araújo votou em Matheus Martins;
  • Duda votou em Valério Araújo;
  • Créo votou em Matheus Martins;
  • Rayane votou em Matheus Martins;
  • Matheus Martins votou em Walério Araújo;
  • Martina votou em Gaby Spanic;
  • Gaby Spanic votou em Fernando;
  • Michelle votou em Gaby Spanic;
  • Mesquita votou em Matheus;
  • Maria votou em Fernando;
  • Wallas votou em Matheus Martins.

Matheus foi o mais votado, com 11 votos.

Poderes da chama, puxada da baia e resta um

Yoná, com o poder laranja, teve a oportunidade de transferir todos os votos de um peão para outro. Com isso, ela transferiu todos os votos de Matheus para Walério, que ocupou o segundo lugar da roça.

Duda, que recebeu o poder branco, teve que escolher 2 peões da sede para ficarem disponíveis junto aos roceiros. Fernando e Mesquita foram os escolhidos.

Walério, por ocupar o segundo banco, escolheu Duda para ser puxada da baia.

Duda iniciou o resta um. Nele, Renata sobrou.

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem deve escapar da 2ª roça e se tornar fazendeiro?

Resultado parcial

Total de 201 votos
29,85%
Antonio Chahestian/RECORD
53,23%
Antonio Chahestian/RECORD
16,92%
Antonio Chahestian/RECORD
Ver resultado parcial

