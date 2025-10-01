A Fazenda 2025: Rayane, Walério, Duda e Renata estão na segunda roça

A formação da segunda roça de A Fazenda 2025 (Record) começou com Galisteu dando bronca ao vivo nos peões e terminou com Duda Wendling garantindo a primeira vaga na berlinda. Já Walério Araújo, Renata Figliuzzi e Renata Mullher vão disputar a Prova do Fazendeiro, quem perder também está na roça.

Como a segunda roça foi formada

Indicação do Fazendeiro

A Fazenda 2025: Dudu Camargo indica Ray pra roça Imagem: Reprodução/RecordPlus

Dudu Camargo indicou Rayane Figliuzzi para a roça. Durante a justificativa, o fazendeiro pontuou algumas situações, mas disse que "o principal motivo foi [ela] menosprezar os colegas da casa".

O principal foi menosprezar os integrantes da casa. Eu, como Fazendeiro, não falo só por mim. Falo pelos meus colegas de sede, que também sofreram nas mãos dela com o desrespeito. Eu me lembro que, na apresentação dela, ela falou que veio pra limpar a imagem. Eu não vi isso acontecendo. Pelo contrário.

Dudu Camargo

Votação aberta

Fernando Sampaio votou em Gaby Spanic;

Carol Lekker votou em Walério Araújo;

Shia Phoenix votou em Matheus Martins;

Kathy Maravilha votou em Walério Araújo;

Fabiano Moraes votou em Matheus Martins;

Renata Muller votou em Matheus Martins;

Yoná Sousa votou em Walério Araújo;

Nizam votou em Matheus Martins;

Toninho Tornado votou em Matheus Martins;

Will Guimarães votou em Carol Lekker;

Gui Boury votou em Matheus Martins;

Saory votou em Walério Araújo;

Tamires votou em Fernando;

Walério Araújo votou em Matheus Martins;

Duda votou em Valério Araújo;

Créo votou em Matheus Martins;

Rayane votou em Matheus Martins;

Matheus Martins votou em Walério Araújo;

Martina votou em Gaby Spanic;

Gaby Spanic votou em Fernando;

Michelle votou em Gaby Spanic;

Mesquita votou em Matheus;

Maria votou em Fernando;

Wallas votou em Matheus Martins.

Matheus foi o mais votado, com 11 votos.

Poderes da chama, puxada da baia e resta um

Yoná, com o poder laranja, teve a oportunidade de transferir todos os votos de um peão para outro. Com isso, ela transferiu todos os votos de Matheus para Walério, que ocupou o segundo lugar da roça.

Duda, que recebeu o poder branco, teve que escolher 2 peões da sede para ficarem disponíveis junto aos roceiros. Fernando e Mesquita foram os escolhidos.

Walério, por ocupar o segundo banco, escolheu Duda para ser puxada da baia.

Duda iniciou o resta um. Nele, Renata sobrou.