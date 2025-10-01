A Fazenda: Duda, Renata e Walério estão na segunda roça do reality

A segunda roça de A Fazenda 2025 (Record) está formada com Duda Wendling, Renata Müller e Walério Araújo. Rayane se deu bem, venceu a Prova do Fazendeiro pela segunda vez e escapou da berlinda. Agora, o menos votado será eliminado. Quem você quer que fique no jogo?

Como a segunda roça foi formada

Indicação do Fazendeiro

Dudu Camargo indicou Rayane Figliuzzi para a roça. Durante a justificativa, o fazendeiro pontuou algumas situações, mas disse que "o principal motivo foi [ela] menosprezar os colegas da casa".

O principal foi menosprezar os integrantes da casa. Eu, como Fazendeiro, não falo só por mim. Falo pelos meus colegas de sede, que também sofreram nas mãos dela com o desrespeito. Eu me lembro que, na apresentação dela, ela falou que veio pra limpar a imagem. Eu não vi isso acontecendo. Pelo contrário.

Dudu Camargo

Votação aberta

Fernando Sampaio votou em Gaby Spanic;

Carol Lekker votou em Walério Araújo;

Shia Phoenix votou em Matheus Martins;

Kathy Maravilha votou em Walério Araújo;

Fabiano Moraes votou em Matheus Martins;

Renata Muller votou em Matheus Martins;

Yoná Sousa votou em Walério Araújo;

Nizam votou em Matheus Martins;

Toninho Tornado votou em Matheus Martins;

Will Guimarães votou em Carol Lekker;

Gui Boury votou em Matheus Martins;

Saory votou em Walério Araújo;

Tamires votou em Fernando;

Walério Araújo votou em Matheus Martins;

Duda votou em Valério Araújo;

Créo votou em Matheus Martins;

Rayane votou em Matheus Martins;

Matheus Martins votou em Walério Araújo;

Martina votou em Gaby Spanic;

Gaby Spanic votou em Fernando;

Michelle votou em Gaby Spanic;

Mesquita votou em Matheus;

Maria votou em Fernando;

Wallas votou em Matheus Martins.

Matheus foi o peão mais votado, com 11 votos.

Poderes da chama, puxada da baia e resta um

Yoná, com o poder da chama laranja, teve a oportunidade de transferir todos os votos de um peão para outro. Com isso, ela transferiu todos os votos de Matheus para Walério, que ocupou o segundo lugar da roça.

Duda, que recebeu o poder branco, teve que escolher 2 peões da sede para ficarem disponíveis junto aos roceiros na puxada da baia. Fernando e Mesquita foram os escolhidos.

Walério, por ocupar o segundo banco, escolheu Duda para ser puxada da baia. Assim, a atriz foi a terceira roceira da semana.

Duda iniciou o resta um. Nele, Renata sobrou. De 'troco', a influenciadora vetou Duda de fazer a Prova do Fazendeiro, na quarta.

Prova do Fazendeiro

Rayane Figluzzi venceu a terceira Prova do Fazendeiro que envolvia agilidade.

O objetivo da prova era construir um muro para proteger "galinhas" de "raposas". Para isso, os participantes deveriam montar um carrinho de mão e, na sequência, tijolos até uma área de montagem, dentro do carrinho.