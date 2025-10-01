EUA diz que cineasta brasileira ficará presa até ser deportada

O ICE, serviço de imigração americano, afirmou que a cineasta brasileira Bárbara Marques ficará presa até ser deportada para o Brasil.

O que aconteceu

"Bárbara é uma imigrante ilegal do Brasil que não tem documentos de imigração válidos para permanecer nos EUA", diz nota enviada a Splash. "Agentes do ICE em Los Angeles a prenderam em 16 de setembro, após uma indicação do Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA. Marques ultrapassou o prazo do visto emitido quando entrou nos EUA pela primeira vez em 14 de março de 2018 e, em 21 de novembro de 2019, um juiz de imigração ordenou que Marques fosse removida à revelia para o Brasil. Ela permanecerá sob custódia do ICE até retornar ao seu país de origem", completa a mensagem.

Estrangeiros que residem ilegalmente nos Estados Unidos são incentivados a se autodeportar. Ferramentas como o aplicativo CBP Home estão disponíveis para auxiliar no processo de autodeportação. Imigrantes ilegais agora enfrentam uma possibilidade muito real e iminente de serem encontrados, presos e removidos pelo ICE, sob um compromisso renovado com a lei e a ordem liderado pelo Presidente Trump e pela Secretária [Kristi] Noem. ICE, em nota a Splash

Familiares de Bárbara seguem buscando dar visibilidade ao caso. Em nota publicada hoje, eles afirmam que Bárbara está em Louisiana e "provavelmente não deve ser deportada imediatamente". O marido dela, Tucker May, está em contato direto com Judy Chu, membro da Câmara dos Representantes dos EUA.

O que aconteceu

Bárbara se casou com o americano Tucker May em abril, e agendou uma audiência em Los Angeles para conseguir o green card. O documento permite a residência permanente no país, de forma legal.

Segundo Tucker, a audiência parecia ter sido bem-sucedida, mas Bárbara acabou detida. O motivo da detenção teria sido uma audiência perdida em 2019, da qual Bárbara não foi notificada, segundo o marido da brasileira.

O policial usou como desculpa uma copiadora quebrada para induzi-la a se afastar do nosso advogado. Uma vez separada de seu advogado, ela foi presa. Tucker May

O americano diz que o centro de detenção tem "impedido ativamente" que Bárbara se comunique com seu advogado, e vê a detenção como uma "armadilha". "São sequestros... Não era uma entrevista [do green card]. Sempre foi uma armação", disse em entrevista ao jornalista Nick Valencia.

Inicialmente detida em Adelanto, Bárbara foi transferida para o Arizona e depois foi transferida novamente para Louisiana. "Após quase 3 dias de viagem algemada, com períodos de mais de 12 horas sem comida ou água e pouco ou nenhum sono, ela não recebeu nem uma cama nesta unidade", contou Tucker no início da tarde de hoje.

Enquanto escrevo isto, ela está tentando dormir no chão. Ela está tendo tratamento negado para um problema nas costas [...] Ela não tem antecedentes criminais, mas está recebendo tratamento desumano que não seria aceitável nem mesmo para criminosos experientes. Tucker May

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirma que tem conhecimento do caso e presta assistência consular à brasileira. Essa assistência está sendo prestada por intermédio do Consulado-Geral do Brasil em Los Angeles. A reportagem também contatou o consulado e aguarda, o texto será atualizado assim que houver retorno.

O Ministério afirma também que não pode divulgar detalhes da assistência prestada a brasileiros. Isso "atende ao direito à privacidade e observa o que está disposto na Lei de Acesso à Informação e no decreto 7.724/2012."

Nas redes sociais, o marido de Bárbara tem feito uma campanha para conseguir ajuda para a cineasta e para as outras pessoas detidas. Splash entrou em contato com o ICE via e-mail e aguarda. O texto será atualizado se houver resposta.