Topo

Entretenimento

'Continua todo mundo doido igual após chamada de Galisteu', diz Chico

do UOL

De Splash, em São Paulo

01/10/2025 12h19Atualizada em 01/10/2025 12h19

O alerta de Adriane Galisteu aos peões de A Fazenda 17 antes da segunda roça foi discutido por Chico Barney e Bárbara Saryne no Splash, do Canal UOL. Galisteu pediu mais posicionamento e jogo intenso, mas sem ultrapassar limites físicos ou de respeito. Ela destacou que atitudes como jogar água ou aproximações indesejadas podem levar à expulsão, em resposta à polêmica envolvendo Fernando e Tàmires.

Chico lembra que Galisteu ontem deu uma "chamada de atenção" antes da formação da Roça: 'Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Vocês podem e devem se colocar, debater, lutar pelas suas posições dentro do reality. A gente ama. Com ideias, com palavras, com gogó. Com vontade de ganhar o debate, com vontade de jogar, mas cuidado para não passar do limite. A gente teve casos que não caracterizam expulsão, mas que não é o que a gente quer ver dentro do reality. Jogada de água no reality, aquelas aproximações físicas. Estão falando tudo isso para tomar cuidado. Nem a direção, nem o público desejam esse tipo de embate. Além disso, são atitudes que podem ser o primeiro passo para evoluir para uma expulsão. É ruim pra vocês. Se posicionam. Cuidado, só. Estou avisando como fã de reality, apresentador, que às vezes numa décima o sangue sobe e eu já vi acontecer, acabou a expulsão e fica triste pra todo mundo."

Chico Barney avaliou que a bronca da apresentadora foi preventiva, mas considerou exagerada diante do episódio.

Eu acho que é importante ter um plano de contenção de danos, para que não fique bad vibes. Concordo plenamente. Mas eu não vejo tanto problema assim em jogar água na cara. Eu acho que foi um pouco antecipada essa participação. Que bom que não teve muito efeito. Que bom que não teve muito desdobramento porque os caras continuaram todo mundo doido igual.
Chico Barney

Para Barney, a escolha do elenco já indicava possíveis conflitos, e o recado pode inibir o ímpeto dos participantes.

Eu acho que a solução, o que poderia ter feito a Galisteu não precisar se manifestar dessa forma, era não ter chamado Fernando. Vocês sabiam o que estavam cavando quando contrataram Fernando Sampaio para a Fazenda. Esta é a minha humilde opinião. Não precisa de recado. Esse recado atrapalha às vezes a vida, o furor, o ímpeto de outros participantes por conta da presença nociva e tóxica de Fernando Sampaio.
Chico Barney

Bárbara Saryne apontou que a chamada de Galisteu foi uma resposta à pressão do público por expulsão, mas considerou a intervenção precipitada.

É, eu acho que foi um pouco precipitada a chamada de atenção. Eu sei que muitas pessoas se manifestaram na internet, muitas chegaram a pedir a expulsão do Fernando, então essa chamada de atenção da Galisteu foi uma resposta também a esse público, né? Foi tipo assim, estamos vendo o que vocês estão falando, calma, vamos fazer alguma coisa.
Bárbara Saryne

LIVES

  • Chico Barney e Bárbara Saryne estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:
10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

'Continua todo mundo doido igual após chamada de Galisteu', diz Chico

Michael Jackson era chamado de fedorento, revela Lionel Richie em livro

'Distorceram a fala dela': Bárbara Saryne aponta xenofobia com Spanic

Polícia italiana invade exposição de Dalí e diz que obras expostas são falsas

De 'Hamnet' a 'Hind Rajab', Festival do Rio traz fortes candidatos ao Oscar

Yoná causa nova punição e sede de A Fazenda fica sem água e gás

Mal explicado? Web critica fim de Ana Clara em 'Vale Tudo': 'Virando fungo'

Treinos e dieta sem exagero: como Mateus Carrieri mantém boa forma aos 58

Em 'A Fazenda', formação da Roça força inimizades e desfaz aliança

Entenda a treta envolvendo famosos após saída de Brunna Gonçalves da Beija-Flor

Como foi o acidente que matou Leonardo na versão original de 'Vale Tudo'?