'Continua todo mundo doido igual após chamada de Galisteu', diz Chico

O alerta de Adriane Galisteu aos peões de A Fazenda 17 antes da segunda roça foi discutido por Chico Barney e Bárbara Saryne no Splash, do Canal UOL. Galisteu pediu mais posicionamento e jogo intenso, mas sem ultrapassar limites físicos ou de respeito. Ela destacou que atitudes como jogar água ou aproximações indesejadas podem levar à expulsão, em resposta à polêmica envolvendo Fernando e Tàmires.

Chico lembra que Galisteu ontem deu uma "chamada de atenção" antes da formação da Roça: 'Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Vocês podem e devem se colocar, debater, lutar pelas suas posições dentro do reality. A gente ama. Com ideias, com palavras, com gogó. Com vontade de ganhar o debate, com vontade de jogar, mas cuidado para não passar do limite. A gente teve casos que não caracterizam expulsão, mas que não é o que a gente quer ver dentro do reality. Jogada de água no reality, aquelas aproximações físicas. Estão falando tudo isso para tomar cuidado. Nem a direção, nem o público desejam esse tipo de embate. Além disso, são atitudes que podem ser o primeiro passo para evoluir para uma expulsão. É ruim pra vocês. Se posicionam. Cuidado, só. Estou avisando como fã de reality, apresentador, que às vezes numa décima o sangue sobe e eu já vi acontecer, acabou a expulsão e fica triste pra todo mundo."

Chico Barney avaliou que a bronca da apresentadora foi preventiva, mas considerou exagerada diante do episódio.

Eu acho que é importante ter um plano de contenção de danos, para que não fique bad vibes. Concordo plenamente. Mas eu não vejo tanto problema assim em jogar água na cara. Eu acho que foi um pouco antecipada essa participação. Que bom que não teve muito efeito. Que bom que não teve muito desdobramento porque os caras continuaram todo mundo doido igual.

Chico Barney

Para Barney, a escolha do elenco já indicava possíveis conflitos, e o recado pode inibir o ímpeto dos participantes.

Eu acho que a solução, o que poderia ter feito a Galisteu não precisar se manifestar dessa forma, era não ter chamado Fernando. Vocês sabiam o que estavam cavando quando contrataram Fernando Sampaio para a Fazenda. Esta é a minha humilde opinião. Não precisa de recado. Esse recado atrapalha às vezes a vida, o furor, o ímpeto de outros participantes por conta da presença nociva e tóxica de Fernando Sampaio.

Chico Barney

Bárbara Saryne apontou que a chamada de Galisteu foi uma resposta à pressão do público por expulsão, mas considerou a intervenção precipitada.

É, eu acho que foi um pouco precipitada a chamada de atenção. Eu sei que muitas pessoas se manifestaram na internet, muitas chegaram a pedir a expulsão do Fernando, então essa chamada de atenção da Galisteu foi uma resposta também a esse público, né? Foi tipo assim, estamos vendo o que vocês estão falando, calma, vamos fazer alguma coisa.

Bárbara Saryne

LIVES

Chico Barney e Bárbara Saryne estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne