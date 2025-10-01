Casal brasileiro dribla big techs e cria identificação de idade na internet

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nessa semana, os assuntos são: China x futilidade; Nova lei: idade na internet; Morte do Windows 10; o chat secreto Spotify)

Identificar a idade das pessoas será uma das obrigações de plataformas digitais quando o ECA Digital entrar em vigor, daqui a seis meses. Sancionada pelo presidente Lula, a lei obriga empresas de tecnologia a proteger crianças e adolescentes na internet.

No novo episódio de DEU TILT, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz explicam os impasses e avanços dessa regulação. E contam como um casal de brasileiros criou uma forma de averiguar a idade online, a despeito dos empecilhos argumentados pelas big techs.

A exigência de classificação etária, inspirada em práticas internacionais, enfrenta resistência das big techs, que apontam riscos para a privacidade e dúvidas sobre quem deve ser responsável pela checagem. O debate é especialmente intenso em redes sociais e jogos online, onde a exposição de menores a riscos preocupa governo e sociedade.

Helton Simões Gomes destaca que o ECA Digital apenas leva regras já existentes no mundo físico para o ambiente digital ao exigir conteúdos adequados à faixa etária dos usuários. Ele lembra ainda que o PL das Fake News já havia iniciado a polêmica ao propor a coleta de documentos como RG, vista por muitos como invasiva, para identificar a idade dos usuários de plataformas.

Nem todo mundo entende o problema de pedir o documento de uma pessoa já que isso acontece no mundo físico.

Helton Simões Gomes

Diogo Cortiz ressalta que a verificação etária exige uma coleta maciça de dados pessoais, o que levanta sérias preocupações de privacidade. "Para provar que não é uma criança acessando, será preciso coletar informações de todos os usuários, não apenas dos menores. Esse é um dos efeitos colaterais inevitáveis do mundo digital", afirma.

Verificação etária e games

O episódio também apresenta uma experiência brasileira nesse campo: a GamerSafer, criada por Maria Oliveira e Rodrigo Tamellini no Vale do Silício, na Califórnia (Estados Unidos). A empresa desenvolveu uma identidade digital para gamers, usando inteligência artificial e reconhecimento por selfie para estimar a idade dos usuários. A ideia é oferecer um ambiente de jogo mais seguro sem comprometer a experiência.

Segundo Tamellini, a tecnologia em si não é a parte mais complexa. "O maior desafio é integrar essa solução ao fluxo de autenticação e verificação das pessoas e, principalmente, conquistar a confiança do jogador quanto à tecnologia e ao uso responsável dos seus dados", afirma.

A verificação de idade é um assunto sensível e importante em meios online. A GamerSafe está há seis anos no mercado desenvolvendo tecnologias para isso. [...] Usando modelos de computação visual, fomos melhorando a estimativa de idade a partir da selfie das pessoas e conseguindo inferir suas idades.

Rodrigo Tamellini

China declara guerra ao conteúdo fútil e enquadra executivos de 'Instagram chinês'

A Administração do Ciberespaço da China decidiu punir executivos do Red Note, plataforma conhecida como 'Instagram chinês', por incentivar conteúdo classificado como fútil. No novo episódio de DEU TILT, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes explicam como a medida coloca pressão direta sobre quem dirige as redes sociais no país.

O governo chinês não proibiu memes, temas de celebridades ou produções feitas por inteligência artificial, mas quer reduzir o destaque dado a esse tipo de publicação. O episódio mostra que, diferente de outros países, a China mira executivos e não apenas empresas, reforçando o papel da Administração do Ciberespaço como agência reguladora digital.

É bem curioso esse tipo de punição, porque ela não é só contra a plataforma em si, mas está mirando os executivos [...] porque eles estão fazendo com que aquela sociedade esteja cada vez mais distante de atingir o ideal de civilidade [...] colocando na mão dos jovens esse tipo de conteúdo fútil.

Helton Simões Gomes

'Morte' do Windows 10: como decisão da Microsoft deixa milhões de brasileiros na mão

A Microsoft decidiu encerrar o suporte ao Windows 10 em 14 de outubro de 2025, deixando milhões de usuários no Brasil e no mundo sem as atualizações de segurança do sistema. No novo episódio de DEU TILT, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz explicam os riscos, impactos e desafios dessa transição.

O fim das atualizações do Windows 10 abre brechas para ataques de cibercriminosos, já que falhas descobertas não serão mais corrigidas. Especialistas alertam que 45% dos usuários globais e quase 30% dos brasileiros ainda utilizam o sistema, o que torna o problema ainda mais abrangente.

Por que o Spotify ressuscitou 'chat secreto' para trocar música dentro no app?

O Spotify decidiu relançar o chat Messages, uma ferramenta para trocar músicas e conversar direto no app. No novo episódio de DEU TILT, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz explicam como o recurso responde a demandas de usuários e pode mudar a experiência social na plataforma.



O recurso já existiu, mas foi desativado por falta de uso. Agora, retorna com a promessa de facilitar o compartilhamento de faixas entre amigos, sem depender de mensageiros como WhatsApp ou Instagram. "Até agora, quem queria indicar uma música precisava recorrer a outros aplicativos. Com o Messages, basta clicar em compartilhar dentro do Spotify e mandar direto para o contato que já aparece na lista de amigos", explica Helton.

DEU TILT

Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre as tecnologias que movimentam os humanos por trás das máquinas. O programa é publicado às terças-feiras no YouTube do UOL e nas plataformas de áudio. Assista ao episódio da semana completo.