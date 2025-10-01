Topo

Reencontro emocionante faz 'Vale Tudo' bater recordes em várias capitais

Heleninha (Paolla Oliveira) reencontra Leonardo (Guilherme Magon) em "Vale Tudo" - Divulgação/Globo
Heleninha (Paolla Oliveira) reencontra Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

01/10/2025 15h53

O Brasil parou para assistir a cena do reencontro entre Heleninha (Paolla Oliveira) e Leonardo (Guilherme Magon) em "Vale Tudo". O capítulo exibido nesta terça-feira (30) marcou uma virada na trama e garantiu à novela seu maior índice de audiência de 2025.

O que aconteceu

No Painel Nacional de Televisão (PNT), a produção registrou 30 pontos de média e 49% de participação. Foi a maior audiência de uma novela das nove desde janeiro de 2024. Recordes pelo Brasil

Segundo a Globo, o impacto foi em todo o Brasil. O remake de Manuela Dias, com direção de Paulo Silvestrini, alcançou marcas históricas em várias capitais.

Recife bateu 35 pontos de audiência e 61% de participação; e Fortaleza 31 pontos e 51% de participação. Outras capitais se destacaram: Porto Alegre (29 pontos e 46% de participação); Vitória (28 pontos e 46% de participação); Campinas (25 pontos e 44% de participação); e Goiânia (24 pontos e 41% de participação).

Em praças como São Paulo, Rio de Janeiro e Belém, a novela igualou o recorde. Atingiu 29 pontos e 47% de participação; 35 pontos e 51% de participação, e 33 pontos com 53% de participação, respectivamente.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

