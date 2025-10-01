Topo

'Sem falar nada, entregou tudo': quem é ator que faz Leonardo em Vale Tudo

Guilherme Magon e Debora Bloch nos bastidores de "Vale Tudo"; ao lado, Magon interpretando Leonardo
Guilherme Magon e Debora Bloch nos bastidores de 'Vale Tudo'; ao lado, Magon interpretando Leonardo Imagem: Reprodução/Instagram
01/10/2025 09h59

Guilherme Magon, 39, é o ator que interpreta Leonardo, filho de Odete Roitman (Débora Bloch) e irmão de Heleninha (Paolla Oliveira) e Afonso (Humberto Carrão) em "Vale Tudo". No capítulo de ontem (30), o rapaz foi encontrado pela irmã e levado para a mansão dos Roitman. A sequência protagonizada por Magon e Paolla recebeu uma chuva de elogios na web.

Quem é Leonardo em 'Vale Tudo'?

Leonardo ficou com graves sequelas neurológicas após acidente provocado por Odete. A vilã, contudo, decidiu culpar a filha, Heleninha, pela tragédia, e forjar a morte do próprio filho.

Por 13 anos, Leonardo foi cuidado por Nice (Teca Pereira) e, depois, pela neta dela, Ana Clara (Samantha Jones). No capítulo de ontem, mesmo baleada, a estudante de medicina mandou sua localização para Heleninha, que chegou ao local e encontrou o irmão gêmeo.

As cenas do reencontro com a família causaram comoção e foram aplaudidas pelo público. Do mesmo modo, a atuação de Guilherme Magon se destacou, gerando elogios nas redes sociais.

Esse rapaz que faz o Leonardo merece ganhar o prêmio revelação do ano. Ele sem falar nada, entregou tudo nessa cena com a irmã. Emocionante demais ele chorando nos braços da irmã! comentou uma usuária no Instagram da @tvglobo

Na primeira versão da novela, exibida em 1988, Leonardo morreu no acidente automotivo. Assim como no remake, Odete era a verdadeira motorista do acidente que levou o herdeiro à morte. Na original, a verdade era revelada por Ruth, vivida por Zilka Salaberry, uma antiga empregada da casa que sabia de tudo. Desta vez, um vídeo gravado por Nise vai revelar os detalhes do que aconteceu no passado.

Carreira de Guilherme Magon

Guilherme Magon tem currículo extenso nos palcos, sobretudo em musicais. Em 2011, protagonizou a adaptação brasileira para a peça "Cabaret", ao lado de Cláudia Raia.

Nesse espetáculo, o ator substituiu Reynaldo Gianecchini, recém-diagnosticado com linfoma. "Agora é a fase de trabalhar para, depois, deixar o Giane orgulhoso", disse ele na época para o jornal Agora São Paulo.

"Vale Tudo" novela de estreia de Guilherme Magon. Antes disso, ele atuou no longa "Rinha: O Filme" (2008); na série "Assédio" (Globoplay), "O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu" (Disney+) e "O Som e a Sílaba" (Disney+)

Magon pulou de 12 mil seguidores no Instagram para 144 mil desde o começo de "Vale Tudo".

