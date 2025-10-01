Topo

Ator não chega ao 'Mais Você' e Ana Maria Braga reage ao cancelamento

do UOL

Colaboração para Splash

01/10/2025 16h17

A manhã desta terça-feira (30) no "Mais Você" prometia contar com uma participação especial. Ana Maria Braga aguardava a chegada do ator Luis Lobianco, atualmente no ar como o divertido Freitas em "Vale Tudo" (Globo), para dividir a tradicional mesa de café da manhã. Mas, em cima da hora, a visita acabou não acontecendo.

O que aconteceu

Um imprevisto no aeroporto do Rio de Janeiro afetou os voos para São Paulo. Com bom humor, Ana Maria contou ao público que tudo estava preparado para a conversa, mas que o ator não conseguiu embarcar.

Estava previsto para hoje um café da manhã delicioso com Luis Lobianco, o Freitas de 'Vale Tudo'. Ele estava embarcando no Rio de Janeiro, quando recebemos a notícia de que os voos estavam cancelados. Ana Maria Braga

Mesmo sem conseguir participar presencialmente, Lobianco fez questão de aparecer no programa com uma mensagem em vídeo, gravada ainda no aeroporto Santos Dumont. O ator relatou a situação caótica causada por um derramamento de óleo na pista, que levou ao fechamento temporário do local.

Vocês não vão acreditar. Acordei cedo para ir a São Paulo tomar café com a Ana Maria e olha o que aconteceu: aeroporto fechado, caos, todo mundo esperando. Um problemão de manutenção, nenhum voo subindo por enquanto. Não vou conseguir chegar hoje, mas chego em breve, então desistam de mim. Luis Lobianco

Mesmo à distância, a presença de Lobianco foi lembrada com carinho e boas risadas, já que seu personagem em "Vale Tudo" tem conquistado o público com cenas marcantes. Ana Maria encerrou o assunto garantindo que o encontro vai acontecer em breve, reforçando o clima acolhedor do programa.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

