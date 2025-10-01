Ator de destaque em 'Terra Nostra' sofreu mal súbito na rua em Minas Gerais

Anacleto, pai de Paola (Maria Fernanda Cândido) e marido de Inês (Débora Olivieri), em "Terra Nostra" (1999), foi vivido por Mário César Camargo, ator paulista que atuou não só nessa, mas em demais produções marcantes da TV. Splash relembra, a seguir, a carreira do veterano, que faleceu em 2022.

O que aconteceu

Nascido em Marília, no interior de São Paulo, Mário César vivia na capital mineira desde 1988. Foi lá que construiu boa parte de sua carreira no teatro, na televisão e no cinema.

Na Globo, esteve em produções famosas. Compôs o elenco, por exemplo, de "Coração de Estudante" (2002), "Começar de Novo" (2004), "Insensato Coração" (2011). Fez ainda uma participação em "Chocolate com Pimenta" (2003) e no humorístico "Sob Nova Direção" (2005).

No teatro, se destacou em montagens como "Bella Ciao", no fim dos anos 1980, e em "Rei Lear". No cinema, deixou sua marca em produções como "Linha de Passe", de Walter Salles e Daniela Thomas, e "Pequenas Histórias", de Helvécio Ratton.

Mário César Camargo e a atriz Miriam Mehler Imagem: Divulgação

Seu último trabalho foi em 2016, na série "Supermax", da Globo. Em entrevista ao Diário de Pernambuco, o ator falou sobre como foi chamado para a produção.

Entrei no elenco para substituir outro ator que, por problemas de saúde, precisou sair. Dois dias depois do convite, eu estava lá. Foi uma loucura, já que todo o elenco estava trabalhando há muito tempo. Mário César Camargo, em 2016

Em 2022, o ator sofreu um mal súbito e caiu na rua, em Belo Horizonte, onde morava. Houve tentativas de reanimação, mas sem sucesso. Ele tinha 75 anos, deixou a esposa, Monica Belisário, e a filha Laura, com 29 anos na época.