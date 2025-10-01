Astro de 'Euphoria' surge irreconhecível como monstro de 'Frankenstein'

Netflix divulgou hoje o trailer oficial e o pôster de sua aguardada produção "Frankenstein", que apresenta a primeira imagem do monstro concebido pelo cineasta Guillermo del Toro, vencedor do Oscar por "A Forma da Água" e "Labirinto do Fauno". A produção conta com Jacob Elordi, de "Euphoria" e "Saltburn", que está irreconhecível no trailer.

Na adaptação do romance clássico de Mary Shelley, del Toro narra a história do cientista Victor Frankenstein, interpretado como um gênio movido por um egocentrismo fatal. Sua tentativa de dar vida a uma criatura por meio de um experimento científico grotesco desencadeia uma cadeia de tragédias, com consequências devastadoras tanto para o criador quanto para sua criação.

O longa conta com um elenco estelar, incluindo Christoph Waltz, Oscar Isaac e Mia Goth. A produção é apontada como uma das mais ambiciosas do diretor no gênero do horror fantástico, após seu sucesso anterior com "A Forma da Água".

"Frankenstein" terá um lançamento híbrido, estreando em cinemas selecionados no dia 23 de outubro, antes de chegar ao catálogo da plataforma de streaming em 7 de novembro.