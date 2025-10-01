Assustadas com IA, estrelas de Bollywood arrastam Google para luta por "direitos de personalidade"

Por Arpan Chaturvedi e Aditya Kalra

NOVA DÉLHI (Reuters) - Na Índia, as estrelas de Bollywood estão pedindo aos juízes que protejam sua voz e sua personalidade na era da inteligência artificial. O maior alvo de um casal famoso é o YouTube, braço de vídeo do Google,.

Abhishek Bachchan e sua esposa Aishwarya Rai Bachchan, conhecidos por suas icônicas aparições no tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes, pediram a um juiz que removesse e proibisse a criação de vídeos de IA que violassem seus direitos de propriedade intelectual. Mas, em um pedido de maior alcance, eles também querem que o Google seja obrigado a ter salvaguardas para garantir que esses vídeos do YouTube carregados de qualquer maneira não treinem outras plataformas de IA, segundo documentos legais analisados pela Reuters.

Algumas celebridades de Bollywood começaram a reivindicar seus "direitos de personalidade" nos tribunais indianos nos últimos anos, já que o país não tem proteção explícita para eles, como em muitos Estados dos Estados Unidos. Mas os processos dos Bachchans são os mais importantes até o momento sobre a interação dos direitos da personalidade e o risco de que vídeos enganosos ou falsos do YouTube possam treinar outros modelos de IA.

Os atores argumentam que a política de conteúdo e treinamento de terceiros do YouTube é preocupante, pois permite que os usuários autorizem o compartilhamento de um vídeo que eles criaram para treinar modelos de IA rivais, arriscando a proliferação de conteúdo enganoso on-line, de acordo com registros quase idênticos de Abhishek e Aishwarya datados de 6 de setembro, que não são públicos.

"Esse conteúdo sendo usado para treinar modelos de IA tem o potencial de multiplicar as instâncias de uso de qualquer conteúdo infrator, ou seja, primeiro sendo carregado no YouTube, sendo visto pelo público e, em seguida, também sendo usado para treinamento", dizem os documentos.

Os representantes dos Bachchans e os porta-vozes do Google não responderam às perguntas da Reuters. No mês passado, a Suprema Corte de Délhi pediu ao advogado do Google no tribunal que apresentasse respostas por escrito antes da próxima audiência, em 15 de janeiro.

No mês passado, o diretor administrativo do YouTube na Índia, Gunjan Soni, descreveu a plataforma como "a nova TV para a Índia". Com cerca de 600 milhões de usuários, a Índia é o maior mercado do YouTube no mundo e é popular por seu conteúdo de entretenimento, como os vídeos de Bollywood.

Os tribunais indianos já começaram a apoiar as estrelas de Bollywood que estão chateadas com o fato de o conteúdo de IA generativa prejudicar sua reputação. Em 2023, um tribunal de Délhi restringiu o uso indevido da imagem, da voz e até de um bordão que Anil Kapoor usava com frequência.

A Reuters foi a primeira a relatar os detalhes da contestação específica dos Bachchans contra o Google, contida em processos judiciais com 1.500 páginas, nos quais eles visam principalmente vendedores pouco conhecidos de mercadorias físicas não autorizadas, como pôsteres, canecas de café e adesivos com suas fotos, e até mesmo fotos autografadas falsas.

Eles também estão buscando US$450.000 em indenizações contra o Google e outros, e uma liminar permanente contra essa exploração.

As ações judiciais contêm centenas de links e capturas de tela do que eles alegam ser vídeos do YouTube mostrando conteúdo de IA "notório", "sexualmente explícito" ou "fictício".

No início de setembro, o juiz ordenou que 518 links de sites e postagens especificamente listados pelos atores fossem retirados do ar, dizendo que eles causaram danos financeiros ao casal e prejudicaram sua dignidade e boa vontade.

A Reuters, no entanto, encontrou vídeos semelhantes aos exemplos de vídeos infratores citados nos documentos de Abhishek no YouTube.

Entre eles: um clipe que mostra Abhishek posando e, de repente, beijando uma atriz de cinema usando manipulação de IA; uma representação de IA de Aishwarya e seu colega Salman Khan desfrutando de uma refeição juntos, enquanto Abhishek fica atrás; e um crocodilo perseguindo Abhishek enquanto Khan tenta salvá-lo.

Khan estava em um relacionamento com Aishwarya muito antes de seu casamento. Seu porta-voz não respondeu às perguntas da Reuters.

