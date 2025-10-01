Desaceleração no núcleo da Terra pode mudar clima e até duração dos dias

O centro da Terra voltou a ser alvo de descobertas que intrigam cientistas em todo o mundo. Estudos apontam que o núcleo interno do planeta não apenas diminuiu sua rotação, como também pode estar mudando de forma. As mudanças detectadas tem potencial de alterar a duração dos dias e afetar os campos eletromagnéticos da Terra, com reflexos no clima do planeta.

O que aconteceu

Pesquisas mostram que o núcleo já teria quase parado. Em 2023, um estudo da Universidade de Pequim, publicado na revista Nature Geoscience, sugeriu que o núcleo interno quase parou de girar por volta de 2009 e teria invertido sua direção. Segundo os autores, Xiaodong Song e Yi Yang, esse movimento faz parte de uma oscilação de cerca de 70 anos. "Acreditamos que o núcleo interno gira, em relação à superfície da Terra, para frente e para trás, como um balanço", disseram os pesquisadores.

Os efeitos podem ser sentidos na superfície. A desaceleração e oscilação da rotação alteram a duração dos dias em frações de segundo. Além disso, a deformação do núcleo interno influencia os campos térmicos e eletromagnéticos do planeta, com potencial para impactar o clima e fenômenos meteorológicos.

O debate científico permanece aceso. Em 2023, o sismólogo John Vidale, da Universidade do Sul da Califórnia, avaliou que "nenhum dos modelos explica todos os dados muito bem". Ele já havia publicado, em 2022, um estudo propondo que o núcleo interno oscila em ciclos mais curtos, de cerca de seis anos, com base na análise de ondas sísmicas originadas por explosões nucleares nos anos 1960 e 1970.

Imagem da Terra cortada com suas camadas à mostra com destaque para o núcleo do planeta Imagem: Getty Images

Novos dados sugerem que o núcleo está se deformando. Em março de 2025, outro estudo, também publicado na Nature Geoscience, apontou que o núcleo interno não é completamente sólido e que sua superfície passa por uma "deformação viscosa". "O que estamos observando neste estudo pela primeira vez é, provavelmente, o núcleo externo 'despedaçando' o núcleo interno", afirmou Vidale, autor principal da pesquisa.

As descobertas foram feitas a partir da análise de ondas sísmicas. A equipe da USC examinou 121 terremotos registrados entre 1991 e 2024, em diferentes pontos do planeta. Os cientistas identificaram mudanças no padrão das ondas entre 2004 e 2008, concluindo que o núcleo interno sofre influência direta do turbulento núcleo externo.

As mudanças podem ser simultâneas. De acordo com os pesquisadores, a deformação e a desaceleração do núcleo interno estariam ocorrendo ao mesmo tempo. Isso teria potencial de alterar a duração dos dias em alguns minutos e até de afetar os campos eletromagnéticos e térmicos da Terra, com reflexos no clima e em fenômenos meteorológicos.

As próximas décadas devem trazer respostas. Vidale afirma que "mais dados são geralmente o melhor caminho para entender melhor as novas alegações". Ele acrescenta que o núcleo pode voltar ao "normal".

O núcleo interno, se continuar a girar na direção em que tem rotacionado pelos últimos 15 anos, logo retornará para onde estava por volta do ano 2000, quando pode ter feito algumas coisas interessantes. Os próximos anos serão esclarecedores. John Vidale

* Com informações da DW e de reportagem publicada em 25/03/2025.