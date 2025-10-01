A Fazenda: Carol cita Gracyanne e ataca Ray: 'Grelo imenso de tanta bomba'
Após a formação da segunda roça de A Fazenda 2025 (Record), Carol e Rayane voltaram a se atacar e discutir.
O que aconteceu
As duas discutiram ainda no deck de votação, quando Carol sugeriu que Renata vetasse Rayane da Prova do Fazendeiro. Enquanto voltavam ao deck, elas continuaram se ofendendo.
Carol atacou. "Você é digna de pena! Lixosa! Ridícula! Quer comprar as pessoas. Cheia de bomba! Vai limpar sua ficha lá fora, porra! Ridícula, nojenta, baixa, rastejante!"
Rayane retrucou. "Aprendi com você!"
Enquanto o programa ainda estava ao vivo, Carol disparou. "Vai limpar tua ficha! Mulher bomba. Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba."
A Miss Bumbum ainda citou Gracyanne, ex-mulher de Belo, atual namorado de Ray. "Gracyanne dá de dez a zero e m você. Barata do esgoto!"
Rayane retrucou. "Eu amo ela! Quem errou foi ela. Eu não tomei lugar de ninguém."