Com novas punições, produção de A Fazenda ameaça expulsar participantes

A Fazenda 2025: Participantes podem ser expulsos por causar punições - Reprodução/PlayPlus
A Fazenda 2025: Participantes podem ser expulsos por causar punições Imagem: Reprodução/PlayPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

01/10/2025 19h28

A produção de A Fazenda 2025 (Record) alertou que peões que causam punições propositalmente podem ser expulsos do programa.

O que aconteceu

Dois descumprimentos de regras renderam novas punições. "Os moradores da baia são proibidos de usar o reservado da sede, pias do banheiro, chuveiros, piscina, ofurô e ducha da área externa (piscina). É obrigatório o uso do microfone durante todo o tempo de permanência", disse o comunicado da produção.

Por não seguirem as exigências do reality rural, os peões foram castigados com a falta de gás e o fechamento da academia. "Pelo descumprimento desta regra, vocês terão a prorrogação da punição do gás para mais 24 horas e ficarão sem academia por 48 horas."

A produção de A Fazenda 17 ainda ameaçou expulsar os causadores das punições. "A sequência de punições causadas propositalmente pode acarretar consequências específicas para o peão que gerar a punição e até levar à eventual expulsão", concluiu o Fazendeiro Dudu Camargo, que leu o aviso aos confinados.

