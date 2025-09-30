Topo

Wanessa Camargo e Allan Souza Lima aparecem juntos após flagra de beijo

Wanessa Camargo e Allan Souza Lima posam juntos em sítio de Nicole Bahls Imagem: Reprodução/Instagram
Wanessa Camargo, 42, e Allan Souza Lima, 39, posaram juntos após serem flagrados trocando intimidades.

O que aconteceu

A cantora postou fotos ao lado do ator e de outros participantes da Dança dos Famosos, do Domingão. Ela publicou os registros nesta madrugada, em seus stories do Instagram.

Os cliques foram feitos durante uma festa no sítio de Nicole Bahls. "Olha que bonitinhos, as fotos desse fim de semana. O mais legal é que a gente começa a fazer as fotos e a turma vai aumentando em volta. É isso, a família que ganhei para a vida", declarou.

Wanessa Camargo e Allan Souza Lima foram vistos em clima íntimo na madrugada de 19 de setembro. Eles estavam abraçados Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A artista está solteira desde o término do namoro com Dado Dolabella.

