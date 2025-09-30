Topo

Entretenimento

Volta de Leonardo afeta até a trama de Fátima e César em 'Vale Tudo'

Maria de Fátima (Bella Campos), César (Cauã Reymond), Odete (Débora Bloch) e Leonardo (Guilherme Magon) em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
Maria de Fátima (Bella Campos), César (Cauã Reymond), Odete (Débora Bloch) e Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

30/09/2025 20h21

Amanhã (1º), em "Vale Tudo" (Globo), o retorno de Leonardo (Guilherme Magon) para a mansão dos Roitman começará a impactar outras tramas.

O que vai acontecer

Maria de Fátima (Bella Campos) alerta César (Cauã Reymond) sobre Leonardo. Com medo das retaliações da vilã, a oportunista frisa que o ex corre perigo ao ficar do lado de Odete.

César vai cobrar a esposa e fica assustado com a forma com que Odete se refere a Leonardo. Ele percebe muita maldade nas palavras da empresária e começa a achar que Fátima tem razão.

Relacionadas

Quem mais vai morrer em 'Vale Tudo'? Novela terá tiro, sumiço e sequestro

Diferente da 1ª: veja fotos do final de Marco Aurélio e Leila em Vale Tudo

Receosa, Maria de Fátima pede abrigo a Raquel (Taís Araújo). Isso acontece pouco antes da jovem desaparecer após ser deixada por Odete em um local distante.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Pesado: a dura decisão de Afonso após reencontrar Leonardo em 'Vale Tudo'

Volta de Leonardo afeta até a trama de Fátima e César em 'Vale Tudo'

Em casa, Oruam posta foto com tornozeleira eletrônica

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 1º/10 a 11/10

Ana Clara vai morrer em 'Vale Tudo'?

MC Daniel mostra pijama de avião e volume viraliza: 'Pijaminha safado'

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 1º/10 a 11/10

Homem se passa por repórter da Globo e é preso por chantagear deputado

Ricky Martin exibe corpo sarado e tatuagem íntima em clique ousado

Briga pela distribuição da NBCUniversal-YouTube TV destaca nova disputa pelo poder do streaming

Morre Gilsinho, intérprete da escola de samba Portela, aos 55 anos