Volta de Leonardo afeta até a trama de Fátima e César em 'Vale Tudo'

Amanhã (1º), em "Vale Tudo" (Globo), o retorno de Leonardo (Guilherme Magon) para a mansão dos Roitman começará a impactar outras tramas.

O que vai acontecer

Maria de Fátima (Bella Campos) alerta César (Cauã Reymond) sobre Leonardo. Com medo das retaliações da vilã, a oportunista frisa que o ex corre perigo ao ficar do lado de Odete.

César vai cobrar a esposa e fica assustado com a forma com que Odete se refere a Leonardo. Ele percebe muita maldade nas palavras da empresária e começa a achar que Fátima tem razão.

Receosa, Maria de Fátima pede abrigo a Raquel (Taís Araújo). Isso acontece pouco antes da jovem desaparecer após ser deixada por Odete em um local distante.

