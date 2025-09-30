Topo

Virginia rebate críticas por 'agachadinha' no samba: 'As passistas fazem'

Virginia Fonseca, 26, rebateu as críticas que vem sofrendo nas redes sociais por sua performance no samba.

A influenciadora digital esclareceu que o momento em que agacha durante a dança foi uma instrução de Luciene Santinha, 41, líder das passistas da Grande Rio. "Tem noção de que tá todo mundo fazendo [a agachadinha] há anos? É da escola, as passistas fazem. A Santinha me passou. Tem trechos que são coreografias. Eu fiz e agora todo mundo faz, entendeu?", declarou ela, durante uma live com a amiga Samara Pink, 32.

Virginia também deixou claro que não se ofende com os comentários negativos sobre seu desempenho sambando. "Vocês [amigos dela] ficam bravos, mas eu não fico."

A ex de Zé Felipe foi recentemente coroada rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval 2026. Ela havia sido anunciado para o posto no mês de maio, substituindo Paolla Oliveira, 43, na função.

