Vinícius, da dupla com João Bosco, anuncia morte do cão Jeová: 'Guerreiro'
Vinícius, da dupla com João Bosco, anunciou na tarde de hoje a morte do cachorro Jeová, adotado em um de seus shows.
O que aconteceu
O sertanejo compartilhou a notícia no Instagram com uma mensagem emocionada, lamentando a perda do pet. "Jeová partiu depois de lutar como um verdadeiro guerreiro, resistindo a quatro paradas cardíacas. Ele não foi apenas um cachorro, foi um anjo disfarçado, que veio para transformar vidas, curar dores e ensinar o que é amor incondicional', escreveu.
Jeová havia sido adotado pelo cantor em julho, após o cão aparecer em um show da dupla em Pimenta, Minas Gerais. O cachorro caramelo foi levado para a casa de Vinícius, onde ganhou um lar e sete irmãos pets. Além de se tornar o xodó da esposa do sertanejo, Audrei Franco, Jeová conquistou o carinho de toda a família, que frequentemente compartilhava fotos e momentos do animal nas redes sociais.