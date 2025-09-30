Topo

Entretenimento

Vale Tudo: tetracampeão com a seleção viraliza em participação na novela

Ex-jogador Bebeto durante a participação na novela Vale Tudo, da TV Globo - Reprodução/TV Globo
Ex-jogador Bebeto durante a participação na novela Vale Tudo, da TV Globo Imagem: Reprodução/TV Globo
do UOL

De Splash, em São Paulo

30/09/2025 13h12

Tetracampeão com a seleção brasileira em 1994, o ex-jogador Bebeto fez uma participação especial no capítulo da novela "Vale Tudo" na noite de ontem.

O que aconteceu

O ex-atacante foi o primeiro entrevistado do "Podparceiro". O podcast é apresentado por César (Cauã Reymond) e Olavo (Ricardo Teodoro) na trama da TV Globo.

Falta de preparo da dupla e senso de humor marcaram a conversa entre eles. Sem assunto, os entrevistadores perguntam ao ex-camisa 7 da seleção como ele preferia o seu açaí.

Bebeto explicou que gostava de açaí salgado. "No Norte, a gente come açaí como se fosse feijão. Eles falam que o que a gente come aqui não é nem açaí". Na sequência da cena, César reagiu: "Estou começando a achar que esse papo de açaí é meio polêmico", disse.

O termo Olavo ficou entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter. A participação aleatória do jogador provocou reações nas redes sociais.

"Minha barriga doendo de tanto rir do podcast do César e do Olavinho com o Bebeto", escreveu uma internauta. "Eu tô incrédula que levaram o Bebeto pra fazer uma participação em Vale Tudo pra ficar comentando sobre açaí", completou outra telespectadora.

Trama está na reta final e acabará neste mês. A previsão é que a novela tenha o seu último capítulo exibido no dia 17 de outubro.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

Brunna Gonçalves rebate presidente da Beija-Flor e alfineta Lancellotti

Quem mais vai morrer em 'Vale Tudo'? Novela terá tiro, sumiço e sequestro

Atriz feita com IA causa revolta em Hollywood: 'Não tem emoção'

Recém-solteira, Karoline Lima surge de biquíni em praia no Rio

Chic Show Festival, que tinha Jorge Ben como principal atração, é cancelado em SP

Vale Tudo: tetracampeão com a seleção viraliza em participação na novela

Traumatizada com jogadores, ex de Vini Jr. fez sexo em banheira de reality

Com luta marcada, ex-BBB Diego Alemão avisa Popó: 'A porrada vai comer'

A Fazenda: Tàmires inocentada ou desmascarada? Chico Barney roda o VAR

3 flashbacks, 3 bombas: a volta de Leonardo à casa dos Roitman em Vale Tudo

Evento em SP vai debater o mercado de mangás no Brasil