Vale Tudo: tetracampeão com a seleção viraliza em participação na novela

Tetracampeão com a seleção brasileira em 1994, o ex-jogador Bebeto fez uma participação especial no capítulo da novela "Vale Tudo" na noite de ontem.

O que aconteceu

O ex-atacante foi o primeiro entrevistado do "Podparceiro". O podcast é apresentado por César (Cauã Reymond) e Olavo (Ricardo Teodoro) na trama da TV Globo.

Falta de preparo da dupla e senso de humor marcaram a conversa entre eles. Sem assunto, os entrevistadores perguntam ao ex-camisa 7 da seleção como ele preferia o seu açaí.

Bebeto explicou que gostava de açaí salgado. "No Norte, a gente come açaí como se fosse feijão. Eles falam que o que a gente come aqui não é nem açaí". Na sequência da cena, César reagiu: "Estou começando a achar que esse papo de açaí é meio polêmico", disse.

O Bebeto igual aquela mulher que foi a um podcast por engano. #Valetudo pic.twitter.com/Pe0rhMp7CM -- Sérgio Santos (@ZAMENZA) September 30, 2025

O termo Olavo ficou entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter. A participação aleatória do jogador provocou reações nas redes sociais.

"Minha barriga doendo de tanto rir do podcast do César e do Olavinho com o Bebeto", escreveu uma internauta. "Eu tô incrédula que levaram o Bebeto pra fazer uma participação em Vale Tudo pra ficar comentando sobre açaí", completou outra telespectadora.

Trama está na reta final e acabará neste mês. A previsão é que a novela tenha o seu último capítulo exibido no dia 17 de outubro.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.