'Vale Tudo' hoje (30): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Heleninha (Paolla Oliveira) em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
Heleninha (Paolla Oliveira) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

30/09/2025 09h20

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (30) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Bartolomeu incentiva Ivan a pedir Raquel em casamento. Heleninha decide ir ao encontro de Ana Clara com Jarbas. Maria de Fátima sente medo e pede a Olavo para ficar em seu apartamento. Heleninha pede para Celina reunir toda a família em sua casa. Raquel aceita o pedido de casamento de Ivan.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Odete Roitman deve morrer no remake de 'Vale Tudo'?

Resultado parcial

Total de 1191 votos
15,53%
Reprodução/Globo
15,45%
Reprodução/Globo
27,20%
Reprodução/Globo
41,81%
Globo/Fábio Rocha
Ver resultado parcial

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

