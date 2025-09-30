'Vale Tudo' hoje (30): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Colaboração para Splash, em São Paulo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (30) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Bartolomeu incentiva Ivan a pedir Raquel em casamento. Heleninha decide ir ao encontro de Ana Clara com Jarbas. Maria de Fátima sente medo e pede a Olavo para ficar em seu apartamento. Heleninha pede para Celina reunir toda a família em sua casa. Raquel aceita o pedido de casamento de Ivan.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.