Topo

Entretenimento

Vale Tudo: Heleninha encontra Leonardo e ganha objeto macabro de Ana Clara

Leonardo (Guilherme Magon) e Ana Clara (Samantha Jones) e Heleninha (Paolla Oliveira) em "Vale tudo" - Reprodução/Globo
Leonardo (Guilherme Magon) e Ana Clara (Samantha Jones) e Heleninha (Paolla Oliveira) em 'Vale tudo' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

30/09/2025 16h21

Heleninha (Paolla Oliveira) vai encontrar Leonardo (Guilherme Magon) e, nessa ocasião, verá Ana Clara (Samantha Jones) baleada. Veja os detalhes das cenas a seguir.

O que vai acontecer

Heleninha decide ir ao encontro de Ana Clara (Samantha Jones), que estará agonizando após levar tiro de Odete (Debora Bloch). A pintora reconhecerá o irmão gêmeo na cadeira de rodas.

Antes de dar seu último suspiro, Ana Clara consegue avisar Heleninha sobre um vídeo. Trata-se de uma gravação que Nise (Teca Pereira) fez antes de morrer. Nesse material, a cuidadora contou todos os detalhes do acidente de Leonardo e como Odete forjou a morte do próprio filho.

Relacionadas

Quem mais vai morrer em 'Vale Tudo'? Novela terá tiro, sumiço e sequestro

Diferente da 1ª: veja fotos do final de Marco Aurélio e Leila em Vale Tudo

Quem matou Odete Roitman na 1ª versão de 'Vale Tudo'? Tiro foi por engano

No vídeo, Nise conta que seu marido foi enterrado no lugar de Leonardo. E, depois, ela passou a ser a cuidadora do rapaz a mando de Odete, que não assumiu o crime e culpou Heleninha durante todos esses anos.

Leonardo (Guilherme Magon), Nise (Teca Pereira) e Ana Clara (Samantha Jones) em 'Vale Tudo' - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Odete (Débora Bloch) e Nise (Teca Pereira) em 'Vale Tudo'
Imagem: Reprodução/Globo

Leonardo estará bem abalado e ofegante após ver Ana Clara morrer. Completamente chocada, Heleninha pede para Celina (Malu Galli) reunir toda a família em sua casa. Ela levará o irmão, com a ajuda de Jarbas (Leandro Firmino), para a mansão dos Roitman.

Com Leonardo em casa, a artista dará sua versão emocionante do dia do acidente. Após ela, todos os demais lembrarão do ocorrido, tentando ligar os pontos sobre como Odete conseguiu esconder o próprio filho por tantos anos.

Odete (Debora Bloch) no dia do acidente que vitimou Leonardo; ao lado, ela e o filho em 'Vale Tudo' - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Odete (Debora Bloch) no dia do acidente que vitimou Leonardo; ao lado, ela e o filho em 'Vale Tudo'
Imagem: Reprodução/Globo

Além disso, todos verão a gravação de Nise, com as informações sobre os crimes que Odete cometeu. Na primeira versão de "Vale Tudo", esses detalhes foram confirmados pela ex-empregada dos Roitman, Ruth.

Devastado, Afonso (Humberto Carrão) comunicará a Odete que não é mais seu filho. A partir daí, Heleninha enfrentará dias terríveis, terá uma recaída e desaparecerá.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Entretenimento

Vale Tudo: Heleninha encontra Leonardo e ganha objeto macabro de Ana Clara

Vampeta recria clique de 1999 em novo ensaio nu: ?Prepare-se?

Terremoto atinge Filipinas em meio a concurso com brasileira: 'Estamos bem'

Como será o reencontro de Heleninha com Leonardo em 'Vale Tudo'

Agendas cheias teriam levado Nicole Kidman e Keith à separação, diz jornal

Prêmio SP de Literatura: Amara Moira, Paula Fábrio e Marcelino Freire estão entre os finalistas

Matthew McConaughey fala sobre casamento com brasileira

Diferente da 1ª: veja fotos do final de Marco Aurélio e Leila em Vale Tudo

Virginia rebate críticas por 'agachadinha' no samba: 'As passistas fazem'

Vinícius, da dupla com João Bosco, anuncia morte do cão Jeová: 'Guerreiro'

Cantora anunciada no Lolla cancela agenda de shows após desmaiar no palco