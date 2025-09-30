Vale Tudo: Heleninha encontra Leonardo e ganha objeto macabro de Ana Clara

Heleninha (Paolla Oliveira) vai encontrar Leonardo (Guilherme Magon) e, nessa ocasião, verá Ana Clara (Samantha Jones) baleada. Veja os detalhes das cenas a seguir.

O que vai acontecer

Heleninha decide ir ao encontro de Ana Clara (Samantha Jones), que estará agonizando após levar tiro de Odete (Debora Bloch). A pintora reconhecerá o irmão gêmeo na cadeira de rodas.

Antes de dar seu último suspiro, Ana Clara consegue avisar Heleninha sobre um vídeo. Trata-se de uma gravação que Nise (Teca Pereira) fez antes de morrer. Nesse material, a cuidadora contou todos os detalhes do acidente de Leonardo e como Odete forjou a morte do próprio filho.

No vídeo, Nise conta que seu marido foi enterrado no lugar de Leonardo. E, depois, ela passou a ser a cuidadora do rapaz a mando de Odete, que não assumiu o crime e culpou Heleninha durante todos esses anos.

Odete (Débora Bloch) e Nise (Teca Pereira) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Leonardo estará bem abalado e ofegante após ver Ana Clara morrer. Completamente chocada, Heleninha pede para Celina (Malu Galli) reunir toda a família em sua casa. Ela levará o irmão, com a ajuda de Jarbas (Leandro Firmino), para a mansão dos Roitman.

Com Leonardo em casa, a artista dará sua versão emocionante do dia do acidente. Após ela, todos os demais lembrarão do ocorrido, tentando ligar os pontos sobre como Odete conseguiu esconder o próprio filho por tantos anos.

Odete (Debora Bloch) no dia do acidente que vitimou Leonardo; ao lado, ela e o filho em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Além disso, todos verão a gravação de Nise, com as informações sobre os crimes que Odete cometeu. Na primeira versão de "Vale Tudo", esses detalhes foram confirmados pela ex-empregada dos Roitman, Ruth.

Devastado, Afonso (Humberto Carrão) comunicará a Odete que não é mais seu filho. A partir daí, Heleninha enfrentará dias terríveis, terá uma recaída e desaparecerá.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.