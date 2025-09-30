Traumatizada com jogadores, ex de Vini Jr. fez sexo em banheira de reality

Maju Mazalli, ex de Vini Jr., contou que ficou traumatizada com jogadores de futebol. Ela mostrou nas redes sociais uma mensagem que enviou a um homem com quem estava flertando.

Você joga bola, pai amado. Tenho pavor, tenho um probleminha com isso. Não consigo nem conversar, traumatizada, desculpa! Beijo, viu? Beijão. Maju

Quem é Maju Mazalli

Maju nasceu em Marília, no interior de São Paulo, e ganhou projeção após participar do reality show De Férias Com o Ex em 2017. A influencer retornou ao programa em 2021, na 7ª temporada da atração.

Ela protagonizou cenas de sexo na banheira durante a 7ª temporada. Acompanhada do gamer Lincoln Lau, ela curtiu a hidromassagem disponível na suíte master.

Influencer também foi selecionada para o elenco do De Férias com o Ex: Diretoria (2024). A primeira temporada desta nova versão do reality estreou em 6 de junho, e Maju se envolveu com outros participantes da atração. Em entrevista ao Metrópoles, ela destacou que estava solteira na época e "fez o que sentiu vontade" no programa.

Maju acumula mais de 951 mil seguidores no Instagram. Ela usa o perfil para compartilhar imagens de trabalhos, publicidade de produtos de beleza e registros de viagens luxuosas.

Vinicius Júnior e Maju Mazalli nunca falaram publicamente sobre o caso. Segundo a revista Quem, eles se envolveram romanticamente em diferentes períodos entre 2019 e 2024.