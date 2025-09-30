Topo

Atriz feita com IA causa revolta em Hollywood: 'Não tem emoção'

Tilly Norwood é uma personagem criada por IA - Reprodução/Instagram
Tilly Norwood é uma personagem criada por IA Imagem: Reprodução/Instagram
De Splash, em São Paulo

30/09/2025 13h59

O SAG-AFTRA, sindicato dos atores de Hollywood, publicou um comunicado sobre a inteligência artificial Tilly Norwood.

O que aconteceu

A criadora da IA diz que há agências interessadas em representá-la como atriz. Ela defende a personagem como uma ferramenta: "Assim como animação, marionetes ou computação gráfica abriram novas possibilidades sem prejudicar atores, a IA oferece um novo jeito de imaginar e construir histórias", diz Eline Van der Velden em comunicado divulgado nas redes sociais.

O sindicato dos atores se posicionou contra a personagem. "Esclarecendo, 'Tilly Norwood' não é uma atriz, é um personagem gerado por um programa de computador e treinado com base no trabalho de inúmeros profissionais — sem permissão ou recompensa", diz o comunicado do SAG-AFTRA.

[Tilly] não tem experiências de vida para basear sua performance e não tem emoção. Pelo que vimos, o público não está interessado em assistir a conteúdos gerados por computador e sem vínculo com a experiência humana. SAG-AFTRA

O SAG-AFTRA ressalta a necessidade de proteger os trabalhos dos atores. "Isso não resolve 'problema' algum — só cria um problema ao usar performances roubadas para retirar o trabalho de atores, pondo em risco o seu sustento e desvalorizando a arte humana", afirma a organização.

Atores também se pronunciaram. "Espero que todos os atores abandonem o agente que fizer isso. Que nojo, se toquem", escreveu Melissa Barrera no Instagram. Mara Wilson, que interpretou Matilda, comentou: "E as centenas de jovens vivas cujos rostos foram usados para fazê-la? Vocês não poderiam contratá-la?". Toni Collette, por sua vez, comentou uma série de emojis gritando.

