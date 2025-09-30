Topo

Terremoto atinge Filipinas em meio a concurso com brasileira: 'Estamos bem'

Candidatas saíram correndo após tremor ser sentido me Cebu, nas Filipinas; brasileira Isabela Fernandes estava no palco - Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo*

30/09/2025 15h43

Terremoto que atingiu as Filipinas nesta terça-feira (30) teve tremor captado por câmera durante etapa de um concurso de beleza. A candidata brasileira Isabela Fernandes tranquilizou fãs dizendo que estava bem.

O que aconteceu

O terremoto de magnitude 6,9 atingiu a costa central das Filipinas, informou o USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos), segundo a AFP.

O epicentro do tremor foi localizado a cerca de 11 quilômetros a leste-sudoeste de Calape, município da província de Bahol, distante 53 km de Cebu, cidade que ocorre o Miss Asia Pacific International.

Candidatas se apresentavam no certame quando o tremor ocorreu e foi captado por câmera de transmissão. É possível ver as candidatas correndo em cima e fora do palco.

A brasileira Isabela Fernandes tranquilizou os fãs em comentário de rede social: "Estamos bem, graças a Deus".

Elaine Cristina, diretora do Concurso Belezas do Brasil — que envia a candidata ao concurso asiático —, esteve em contato com outra brasileira, Anna Gomes, que representa o Reino Unido na competição: "Eu tava preocupada, nós brasileiros não temos experiência com esse tipo de questão. [Mas] estou falando com ela, até dez minutos atrás falei com [a Isabela], ela já falou com a família e está tudo bem", disse a Splash.

O concurso também emitiu nota e afirmou que as candidatas e a equipe da organização "estão seguras e protegidas" e que foram tomadas "medidas imediatas para garantir o bem-estar das candidatas e funcionários".

Comunicado estende solidariedade à população de Cebu e demais filipinos afetados pelo tremor. O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico indicou que "não há ameaça de tsunami". Também não há informações de feridos.

O Miss Asia Pacific Internacional é um concurso de beleza que reúne candidatas de países asiáticos e do Pacífico, e estende participação para outros países como Brasil e Venezuela, além de candidatas europeias e africanas.

O Brasil venceu a competição em 2017 com a modelo catarinense Francielly Ouriques.

*com informações da AFP

