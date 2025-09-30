Mark Ruffalo é ex-padre agente do FBI em série no Top 10 da HBO Max

Com quatro episódios lançados até agora, a série "Task" está no Top 10 da HBO Max.

A série é do mesmo criador de "Mare of Easttown" (2021). Em entrevista coletiva da qual Splash participou, Brad Inglesby contou que não queria repetir a fórmula de mistério da série com Kate Winslet.

Em "Task", o público sabe quem é o criminoso desde o início. O showrunner construiu a nova história a partir de dois personagens: Tom (Mark Ruffalo), um ex-padre que trabalha no FBI e está investigando uma série de invasões, e Robbie (Tom Pelphrey), o criminoso que ele procura.

Isso é mérito dos nossos atores, você se importa com todos os personagens. A tensão, na verdade, é: eu sei que eles vão colidir em algum momento, e tenho medo do que vai acontecer quando eles se encontrarem. Brad Inglesby

Ele explica a decisão de criar um detetive que já foi padre. "Ele era o cara que aconselhava as pessoas que estivessem passando necessidade, ou medo, ou qualquer outro problema. Eu disse ao Mark que o superpoder dele é a habilidade de entender as pessoas", justifica o criador da série.

Para Brad, Mark Ruffalo é muito parecido com seu personagem. "De muitas formas, ele é o Tom Brandis da vida real. Ele tem as melhores características: a compaixão, a gentileza, a vontade de incluir os outros. Isso foi muito interessante para mim", reflete Brad Inglesby.