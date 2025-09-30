A Fazenda: Tàmires inocentada ou desmascarada? Chico Barney roda o VAR

A exibição do VAR pela Record "inocentou" Tàmires das acusações de jogo duplo em A Fazenda, avalia Chico Barney no Central Splash, do Canal UOL.

O comentarista defende que o vídeo mostrou a real dinâmica da proposta de salvação entre os grupos, descartando quebra de acordo ou ingratidão por parte de Tàmires.

Tàmires foi acusada de fazer jogo duplo e não cumprir com o que prometeu. Ela se defendeu e disse que nunca prometeu nada. Pois bem, a Record, que não gosta de mentira, a produção da Fazenda, que preza pela verdade, exibiu um vídeo com toda a verdade.

Chico Barney

Bárbara Saryne destaca que a conversa sobre salvar Tàmires não se realizou, porque ela foi salva por outro grupo. Para ela, a peoa não deve nada a ninguém.

Muita gente falou que ela foi desmascarada, porque ela disse que nunca combinou nada e teve essa conversa, assim, com outro grupo. Eu já acho que ela foi inocentada. O vídeo mostra que fazem a proposta ali da combinação, dizendo ''se nós te salvarmos primeiro, você salva ela'. Elas não salvaram a Tàmires primeiro. A Tàmires foi salva pelo outro grupo. Então acho que ela não deve nada a ninguém. Pra mim ela saiu inocente dessa.

Bárbara Saryne

Chico Barney concorda e reforça que a condição para o acordo não foi cumprida, afastando a ideia de conluio. Ele também destaca que, para o jogo, ser chamado de "falsa e dissimulada" pode até ser um elogio.

Ah, entendi. Porque as pessoas estão falando, 'Ela topou o conluio'. Só que a galera não fez o conluio com ela e ainda assim ela estaria presa a esse conluio? Eu concordo com a sua leitura.

Chico Barney

Estão sendo muito machistas com a Duda. Quem ela escolhe ficar, de quem ela se aproxima, é um problema dela. Ninguém fica julgando as outras alianças na casa. E por que de todo homem que ela se aproxima ela estaria com algum interesse de ter uma relação, né? Eu acho que é muito machismo, acho que há um desrespeito com ela.

Bárbara Saryne

Eu aceitaria, a verdade é essa, assim. Eu costumo dizer pro pessoal que eu sou uma boa sagitariana. Que se eu falar não pra uma oportunidade dessa, eu nunca mais vou dormir na minha vida. Então, eu saí do Big Brother, assim? Muito feliz com tudo que eu vivi lá, mas a gente sempre sai com aquele gostinho: 'Ai, se eu pudesse... Ai, eu faria diferente...'. Eu entraria lá e construiria uma nova história! Então eu acho que é difícil dizer não pra uma chance dessa de você tentar reescrever ali uma história.

Marcela Mc Gowan

