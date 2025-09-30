Topo

Entretenimento

Ricky Martin exibe corpo sarado e tatuagem íntima em clique ousado

Ricky Martin mostra corpo sarado em novo clique - Reprodução/Instagram
Ricky Martin mostra corpo sarado em novo clique Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

30/09/2025 18h32

Ricky Martin, 53, provou em nova publicação no Instagram que as atividades físicas seguem em dia.

O que aconteceu

O cantor porto-riquenho compartilhou no story um registro sem camisa. Na imagem, o astro exibe o abdômen definido, com direito a uma "puxadinha" na calça, deixando à mostra a famosa entrada da virilha.

O clique também acabou revelando parte de uma tatuagem íntima do artista.

No início do mês, Martin fez história ao se tornar o primeiro artista a receber o prêmio "Ícone Latino" no VMA. A entrega do troféu ainda contou com uma apresentação memorável, que incluiu seu maior sucesso, "Livin' la Vida Loca", arrancando aplausos da plateia.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Entretenimento

MC Daniel mostra pijama de avião e volume viraliza: 'Pijaminha safado'

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 1º/10 a 11/10

Homem se passa por repórter da Globo e é preso por chantagear deputado

Ricky Martin exibe corpo sarado e tatuagem íntima em clique ousado

Briga pela distribuição da NBCUniversal-YouTube TV destaca nova disputa pelo poder do streaming

Morre Gilsinho, intérprete da escola de samba Portela, aos 55 anos

Gracyanne Barbosa deixa hospital de cadeira de rodas após lesão no joelho

Dudu Camargo é confrontado por peoa: 'Eu não dormi com ninguém'

Kaká, marido de Simone Mendes, é hospitalizado horas depois da cantora

Ingrid Ohara passa por cirurgia íntima e mais seis procedimentos estéticos

Florence Welch revela já ter sofrido aborto: O mais perto que cheguei da morte