Ricky Martin exibe corpo sarado e tatuagem íntima em clique ousado

Ricky Martin, 53, provou em nova publicação no Instagram que as atividades físicas seguem em dia.

O que aconteceu

O cantor porto-riquenho compartilhou no story um registro sem camisa. Na imagem, o astro exibe o abdômen definido, com direito a uma "puxadinha" na calça, deixando à mostra a famosa entrada da virilha.

O clique também acabou revelando parte de uma tatuagem íntima do artista.

No início do mês, Martin fez história ao se tornar o primeiro artista a receber o prêmio "Ícone Latino" no VMA. A entrega do troféu ainda contou com uma apresentação memorável, que incluiu seu maior sucesso, "Livin' la Vida Loca", arrancando aplausos da plateia.