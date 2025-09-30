Topo

Entretenimento

A Fazenda: Rayane revela distância da sogra, mãe de Belo: 'Melhor assim'

Rayane Figliuzzi comenta relação com sogra - Reprodução/Recordplus e Instagram
Rayane Figliuzzi comenta relação com sogra Imagem: Reprodução/Recordplus e Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

30/09/2025 12h14

Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, contou em A Fazenda 2025 (Record) que não mantém uma relação próxima com a sogra, Teresinha de Oliveira Pires.

O que aconteceu

A revelação foi feita durante uma conversa com a colega de confinamento Carol Lekker. "Nossa, eu nunca dou sorte com sogra. A do Belo eu conheço, mas não tenho intimidade", disse Rayane.

A influenciadora afirmou preferir manter certa distância para preservar o relacionamento. "Mas é melhor assim, cada um pro seu lado, tá ótimo. É bom assim, porque não folga relacionamento, não estraga. Porque as minhas [ex-sogras], tudo narcisista… os filhos, todos mimados. Aí, impossível", completou.

A peoa também refletiu sobre relacionamentos anteriores, destacando que sempre lidou com homens mimados. "Jamais teria de novo um relacionamento assim", afirmou.

Durante a conversa, ela contou como Belo a conquistou no início do namoro. Segundo a influenciadora, o cantor enviou um helicóptero para buscá-la e ainda levou sua família. "Ele falou: 'O helicóptero vai te buscar aí, quero que você chegue pra gente ficar junto'. Aí ele levou minha mãe, meu irmão… Eu falei: 'Ele é louco, né?'", relembrou, arrancando risadas de Carol Lekker.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Vale Tudo: tetracampeão com a seleção viraliza em participação na novela

Traumatizada com jogadores, ex de Vini Jr. fez sexo em banheira de reality

Com luta marcada, ex-BBB Diego Alemão avisa Popó: 'A porrada vai comer'

A Fazenda: Tàmires inocentada ou desmascarada? Chico Barney roda o VAR

3 flashbacks, 3 bombas: a volta de Leonardo à casa dos Roitman em Vale Tudo

Evento em SP vai debater o mercado de mangás no Brasil

A Fazenda: 'Estão sendo muito machistas com a Duda', diz Bárbara Saryne

A Fazenda: Rayane revela distância da sogra, mãe de Belo: 'Melhor assim'

Após Simone Mendes, Kaká Diniz também é hospitalizado

Marcela Mc Gowan revela que voltaria para o BBB 26 e quem levaria junto

Base da Virginia é piada em comédia que marca a volta de Guimarães a filmes