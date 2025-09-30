Topo

Quem mais vai morrer em 'Vale Tudo'? Novela terá tiro, sumiço e sequestro

Quem mais vai morrer em Vale Tudo? Odete (Debora Bloch) deu tiro em Ana Clara (Samantha Jones) na frente de Leonardo (Guilherme Magon)
Quem mais vai morrer em Vale Tudo? Odete (Debora Bloch) deu tiro em Ana Clara (Samantha Jones) na frente de Leonardo (Guilherme Magon) Imagem: Reprodução/Globo
30/09/2025 14h01

"Vale Tudo" entra em sua fase decisiva. Odete Roitman (Debora Bloch) matou Ana Clara (Samantha Jones) com um tiro e, a partir de agora, haverá na história outras reviravoltas e tragédias.

A queda de Odete

A grande vilã morrerá na penúltima semana da trama, entre os dias 6 e 7 de outubro. Ela receberá uma pessoa misteriosa em seu quarto no hotel Copacabana Palace e será morta em seguida. A revelação sobre o assassino será feita no último capítulo, dia 17.

Antes disso, Odete estará envolvida nas maiores armações e crimes. O ponto alto será a revelação de que Leonardo (Guilherme Magon) não morreu e foi escondido pela mãe.

Vídeo entregue a Heleninha por Ana Clara mostrará os bastidores da falsa morte de Leonardo. Em gravação comandada pela neta, Nise (Teca Pereira) fez várias revelações, inclusive contou que seu marido foi enterrado no lugar do filho de Odete.

Morte de Odete Roitman foi gravada nesta quarta (24)
Morte de Odete Roitman foi gravada na semana passada
Imagem: Reprodução/Globo e Thiago Martins/AgNews

Reação de Heleninha será perigosa

Primeiro, Afonso (Humberto Carrão) renega a mãe e descobre que pode contar com o irmão para tratar o câncer. Já Heleninha tem uma reação devastadora.

Abalada, a pintora volta a beber e deixa uma carta de despedida na galeria. A tia Celina (Malu Galli) encontra o bilhete e teme que a sobrinha tente se matar.

Celina, Leonardo, Heleninha e Afonso em 'Vale Tudo'
Celina, Leonardo, Heleninha e Afonso em 'Vale Tudo'
Imagem: Reprodução/Globo

Fátima morre em 'Vale Tudo'?

Maria de Fátima (Bella Campos) também ficará à beira da morte. A jovem tenta mais uma chantagem contra Odete, mas acaba caindo em uma cilada. A vilã manda Celso (Álamo Facó) sequestrar a ex-nora.

Presos em uma fábrica abandonada, Fátima, Raquel (Taís Araújo) e Poliana (Matheus Nachtergaele) vivem momentos de terror. Quem salva o trio é Ivan (Renato Góes). Ele enfrenta o criminoso e liberta os reféns, em um dos momentos mais eletrizantes da novela.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

