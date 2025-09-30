Prova de Fogo define estratégias e peões sacrificam aliado na Roça em A Fazenda

Com a próxima Roça chegando, os ânimos esquentaram em A Fazenda 17, nessa segunda-feira, 29. Novas desavenças e vantagens para os peões rolaram após a Prova de Fogo, além da decisão sobre quem comporia a Baia nesta semana.

Também houve punição e, durante a edição do dia, foram feitos alguns recortes da dinâmica do Ferra Peão, que ocorreu na noite de domingo, já que não houve dinâmicas nem transmissão ao vivo do programa.

'A Fazenda': Fernando joga água em Tamires, romance e tretas com comida despontam

Quem ganhou a Prova de Fogo?

Durante a tarde rolou a Prova de Fogo, dinâmica que concede vantagens na hora da votação ao vencedor.

Yoná disputou a final com Nizam e ganhou o Poder do Lampião. Ela ainda não sabe qual é a vantagem que terá.

Qual é o Poder do Lampião?

O Poder do Lampião, que ainda não foi revelado aos jogadores, concederá a transferência de votos de um peão para outro.

Nizam adivinhou o Poder da semana durante uma conversa com Tamires.

Yoná afirmou que se o Poder for sobre trocar o Peão da Roça, colocará Fernando, mas que se for troca de votos, retirará os de Tamires e redirecionará para Michelle.

Quem vai compor a Baia da semana?

Com a vitória da peoa, Nizam, Duda Wendling, Tamires e Will ficarão na Baia da semana. Além de estarem em um espaço mais desconfortável, um deles estará na formação da Roça, motivo pelo qual a Baia é uma desvantagem.

Como será a Roça?

Com a definição da Prova de Fogo e da Baia, os peões começaram a especular quem deveria compor a próxima Roça.

As discussões começaram após Yoná exigir ser a primeira peoa salva no Resta Um, dinâmica em que os participantes devem salvar um peão por vez. O que "sobrar" vai para a Roça.

Ela também comentou que se seu poder conceder a troca de um dos peões da Roça, ela colocará Fernando.

Logo depois, o Fazendeiro da semana, Dudu Camargo, admitiu que colocaria Rayane como indicada à Roça. O indicado do Fazendeiro não pode participar da prova de repescagem e vai direto para a berlinda.

Dudu conversou com Carol separadamente sobre colocarem Toninho e Maria na Roça.

Por fim, eles decidiram que Dudu indicaria Rayane, os outros participantes votariam na Michelle e Yoná passará os votos de Tamires para Michelle.

Eles também "sacrificaram" o aliado Matheus para sobrar no Resta Um e tentar a Prova do Fazendeiro, que poderá conceder vantagens na semana que vem.

Qual foi a punição dessa segunda?

Will causou uma punição nessa segunda-feira. Ele deixou todos os peões sem acesso à água quente durante o banho por 24 horas.