Promotores dos EUA pedem mais de 11 anos de prisão para P. Diddy

Sentença de Diddy poderá ser definida na sexta (03) - Dave Benett/Getty Images for TAO Group Hospitality
Sentença de Diddy poderá ser definida na sexta (03) Imagem: Dave Benett/Getty Images for TAO Group Hospitality
Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

30/09/2025 10h37

Promotores federais dos Estados Unidos solicitaram ontem que o rapper Sean "Diddy" Combs, 55, seja condenado a uma pena superior a 11 anos de prisão.

O que aconteceu

O pedido foi apresentado após sua condenação por acusações ligadas ao transporte com finalidade de prostituição. De acordo com documentos judiciais obtidos pelo TMZ, a acusação defendeu que o artista receba "ao menos 135 meses de prisão", além de pagar uma multa no valor de US$ 500 mil.

Em julho, após dois meses de julgamento, o júri declarou "Diddy" culpado em duas acusações envolvendo o transporte de prostitutos masculinos. De acordo com a acusação, eles eram levados para participar de encontros sexuais, acompanhados por drogas, que aconteciam em festas privadas organizadas pelo rapper e suas namoradas.

Apesar da condenação, Diddy foi absolvido das acusações mais graves que enfrentava. Entre elas, extorsão e tráfico sexual, que poderiam ter resultado em prisão perpétua. Ainda assim, ele corre o risco de pegar até 20 anos de reclusão, dependendo da decisão final que deve ser dada na sexta-feira (03), em Nova York.

