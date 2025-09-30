Topo

Agendas cheias teriam levado Nicole Kidman e Keith à separação, diz jornal

Keith Urban e Nicole Kidman Imagem: Getty Images
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

30/09/2025 15h31

Nicole Kidman, 58, surpreendeu os fãs no início da semana ao revelar o término de seu casamento de 19 anos com Keith Urban, 57. Os motivos para o fim do relacionamento foram revelados pela imprensa americana.

O que aconteceu

A separação teria sido motivada pela dificuldade de conciliar as agendas. Segundo o TMZ, a iniciativa partiu da própria atriz. "O Keith nunca vê Nicole ou ela está filmando, ou ele está em turnê", contou uma fonte. Ainda segundo ela, Keith sentia falta de conexão no relacionamento: "A intimidade não estava mais presente, eles estavam apenas cumprindo as formalidades", disse.

TMZ também revelou que a separação ocorreu em junho e, apesar das tentativas de Nicole de salvar a relação, Keith não quis reatar. O jornal revelou ainda que o cantor já estaria se envolvendo com outra pessoa.

A dificuldade de Keith em lidar com a rotina intensa de Nicole não é novidade. Em setembro do ano passado, após a morte da mãe da atriz, ela se dedicou ao trabalho mesmo em meio ao luto. Keith teria ficado frustrado, já que Nicole havia prometido que 2025 seria dedicado ao descanso e à vida familiar, uma promessa que não se concretizou.

