Maior influencer do mundo dá US$ 500 mil para homem fugir de casa em chamas

MrBeast ofereceu US$ 500 mil para dublê passar por diversos desafios envolvendo fogo - Reprodução/YouTube
MrBeast ofereceu US$ 500 mil para dublê passar por diversos desafios envolvendo fogo Imagem: Reprodução/YouTube
do UOL

De Splash, em São Paulo

30/09/2025 10h46

MrBeast, o youtuber que detém o recorde de seguidores, causou polêmica com seu novo vídeo.

O que aconteceu

Ele ofereceu US$ 500 mil para um homem passar por vários desafios envolvendo fogo. No vídeo intitulado "Correria risco de vida por US$ 500 mil?", um dublê aceita passar por sete provações que, nas palavras do youtuber, envolvem "ser arremessado de um canhão em direção ao fogo, pular por círculos de fogo que desafiam a morte e sobreviver a enormes explosões".

No início do vídeo, o dublê precisa escapar de uma casa em chamas. Ele começa o desafio amarrado numa cadeira e, além de salvar a própria vida, precisa tirar as malas com dinheiro do local. Ele acaba perdendo US$ 250 mil, mas recupera parte do dinheiro ao longo dos desafios e no fim recebe R$ 350 mil.

Acusado de colocar a vida do dublê em risco, MrBeast se pronunciou. Em um comentário no próprio vídeo, ele escreveu: "Levamos a segurança muito a sério. Todos os desafios foram testados por vários dublês e temos uma equipe de resgate a postos com bombeiros, socorristas e mergulhadores, além de uma ambulância e caminhão de bombeiros".

Ele diz que havia profissionais controlando o fogo. "Tínhamos uma equipe de pirotecnia e diversos métodos de supressão do fogo em todos os desafios, para garantir que conseguíssemos basicamente desligar o fogo se houvesse qualquer problema. Mas o nosso coordenador de dublês foi incrível, como sempre, e nenhum desses sistemas foi necessário", concluiu o youtuber.

Mesmo após o pronunciamento dele, o público questionou o vídeo. "Não ligo se o fogo foi controlado ou se havia uma equipe de segurança a postos, isso é perigoso e parece psicótico", escreveu um espectador no X. Outro opinou: "Ele explora as dificuldades financeiras das pessoas sabendo que elas estão desesperadas, então são mais suscetíveis a participar. Isso não é consentimento".

Entretenimento

