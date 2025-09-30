Morre Gilsinho, intérprete da escola de samba Portela, aos 55 anos
O intérprete Gilson da Conceição, conhecido como Gilsinho, morreu hoje aos 55 anos. A informação foi confirmada pela escola de samba Portela em publicação nas redes sociais.
O que aconteceu
Gilsinho era o intérprete oficial da Portela desde 2006. Sem divulgar a causa da morte, a escola de samba decretou luto oficial de 3 dias.
Gilsinho é alma portelense. Sua voz embalou momentos inesquecíveis, emocionou gerações e marcou profundamente o Carnaval do Brasil
diz o comunicado da Portela