Missa de sétimo dia da filha de Schynaider ocorre hoje em São Paulo

Schynaider Moura na missa de Sétimo dia de Anne Marie de Moura - Leo Franco / AgNews
Schynaider Moura na missa de Sétimo dia de Anne Marie de Moura Imagem: Leo Franco / AgNews
De Splash, em São Paulo

30/09/2025 10h32

A missa de sétimo dia de Anne Marie, filha da modelo Schynaider Moura, ocorre hoje. A cerimônia será na Paróquia São José, no Jardim Europa, em São Paulo, às 11h.

1 - Leo Franco / AgNews - Leo Franco / AgNews
Schynaider Moura na missa de Sétimo dia de Anne Marie de Moura
Imagem: Leo Franco / AgNews

Anne Marie morreu na semana passada, vítima de uma parada cardíaca, aos 16 anos. Diagnosticada com miocardiopatia dilatada, patologia em que o coração começa a se expandir e vai perdendo as funções lentamente, ela havia recebido um transplante de coração em junho de 2022.

Ontem, a modelo disse estar sentindo uma dor "incomparável" após a perda da filha. "Escolho conscientemente, todos os minutos, a dar um passo de cada vez para a luz, para sair da angústia, para viver somente no legado da minha própria filha, que foi muito resiliente, guerreira e que passou por vários milagres até seu último dia de vida."

Ela ficou por seis meses na fila do transplante, e inspirou Faustão. Na época, Schynaider namorava João Silva, filho do apresentador que também passou por um transplante de coração.

Quero dizer que a inspiração deste transplante para mim foi de uma garota de 14 anos, Anne-Marie Garnero, que ficou seis meses esperando. escreveu Fausto Silva no Instagram, na época.

Anne era a filha mais velha do casamento de Schynaider Moura e Mário Bernardo Garnero. O ex-casal também tem as filhas Elle-Marie, 11, e Gioe-Marie, 9.

