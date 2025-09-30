Topo

Entretenimento

MC Daniel mostra pijama de avião e volume viraliza: 'Pijaminha safado'

MC Daniel mostra pijama que ganhou de companhia aérea - Reprodução/Instagram
MC Daniel mostra pijama que ganhou de companhia aérea Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

30/09/2025 19h05

MC Daniel chamou atenção dos fãs ao compartilhar um novo vídeo nas redes sociais.

O que aconteceu

O cantor publicou o registro enquanto estava a bordo de um avião a caminho do Japão, onde fará um show. No registro, feito dentro do banheiro do avião, o cantor exibe o pijama fornecido pela companhia aérea e o volume em sua calça acabou causando alvoroço entre os fãs."O pijaminha que deram para nós. Pijaminha safado", comentou o artista.

O vídeo publicado pelo cantor ganhou repercussão no X.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Entretenimento

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 1º/10 a 11/10

Ana Clara vai morrer em 'Vale Tudo'?

MC Daniel mostra pijama de avião e volume viraliza: 'Pijaminha safado'

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 1º/10 a 11/10

Homem se passa por repórter da Globo e é preso por chantagear deputado

Ricky Martin exibe corpo sarado e tatuagem íntima em clique ousado

Briga pela distribuição da NBCUniversal-YouTube TV destaca nova disputa pelo poder do streaming

Morre Gilsinho, intérprete da escola de samba Portela, aos 55 anos

Gracyanne Barbosa deixa hospital de cadeira de rodas após lesão no joelho

Dudu Camargo é confrontado por peoa: 'Eu não dormi com ninguém'

Kaká, marido de Simone Mendes, é hospitalizado horas depois da cantora