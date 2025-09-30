Topo

Matthew McConaughey revela por que levou 6 anos para casar com brasileira

Matthew McConaughey e Camila Alves McConaughey Imagem: Reprodução/Instagram
De Splash, São paulo

30/09/2025 11h36

Matthew McConaughey, 55, revelou por que levou seis anos e dois filhos para se casar com a brasileira Camila Alves, 42.

O que aconteceu

O ator e Camila se conheceram em 2006 e se casaram em 2012, quando já tinham dois filhos. Eles são pais de Levi, 17, Vida, 15, e Livingston, 12. No podcast "Modern Wisdom", Matthew contou detalhes da sua relação com a modelo.

Matthew decidiu se casar após ter sido colocado contra a parede pelo filho, segundo ele. O momento aconteceu quando Levi, seu primogênito, tinha 4 anos. "Ele perguntou: 'Por que a mamãe não é McConaughey?'. [...] É uma ótima pergunta, mas quero dizer, ela não é [McConaughey] porque não somos casados. Quando você se casa, você muda seu nome. Ok", disse o ator.

De repente, ele disse: 'Você está com medo?'. Ele tinha quatro anos, cara. E eu falei: 'Sim, acho que estou' Matthew McConaughey

Após a intimação do filho, o ator disse ter procurado o pastor para discutir o casamento. "Eu não queria fazer isso só porque é o que você supõe que deve fazer. É o momento. Estamos namorando há tanto tempo. Ficamos noivos. Eu não queria fazer isso apenas pelo protocolo", explicou Matthew sobre o tempo levado para tomar a decisão.

Camila é natural de Minas Gerais, acompanha o marido e já publicou um livro infantil. Ela trabalha em sua plataforma Women of Today, e a obra "Just Try One Bite" chegou a entrar na lista dos mais vendidos do New York Times.

O primogênito e a mãe de McConaughey estão presentes no novo filme do ator, "O Ônibus Perdido'. Na trama, um motorista de ônibus escolar se arrisca para salvar alunos e professora de um incêndio florestal. O filme estreia em 3 de outubro na Apple TV.

