Topo

Entretenimento

Matthew McConaughey fala sobre casamento com brasileira

30/09/2025 15h30

O ator e produtor Matthew McConaughey participou do podcast Modern Wisdom apresentado pelo inglês Chris Williamson. Na conversa, ele revelou por que demorou seis anos para se casar com a brasileira Camila Alves. O casal se conheceu em 2006, mas só se casou em 2012, quando já tinha dois filhos, Levi e Vida. Hoje eles têm um terceiro, Livingston.

O ator contou que, quando Levi tinha quatro anos, ele cobrou o pai perguntando por que a mãe não tinha o sobrenome McConaughey. "É uma ótima pergunta, mas quero dizer, ela não é (McConaughey) porque não somos casados. Quando você se casa, você muda seu nome", explicou o pai.

O primogênito, então, perguntou: "'Você está com medo?' Ele tinha quatro anos, cara. E eu falei: 1Sim, acho que estou'", respondeu o ator. A atitude do primogênito fez o casal finalmente oficializar a união. O ator contou que foi a partir desta pergunta de Levi que ele e Camila foram procurar um pastor para conversar sobre o casamento. "Estávamos namorando há tanto tempo. Ficamos noivos. Eu não queria fazer aquilo só pelo protocolo", disse.

Tal pai, tal filho

Levi está no elenco de O Ônibus Perdido, novo filme estrelado por Matthew McConaughey, que estreia na Apple TV na próxima sexta-feira, 3. Na história, um motorista de ônibus escolar se arrisca para salvar alunos e professora de um incêndio florestal.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

Florence Welch revela já ter sofrido aborto: O mais perto que cheguei da morte

Ainda solto, abusador de Kami ressurge em cenas macabras em 'Dona de Mim'

Vale Tudo: Heleninha encontra Leonardo e ganha objeto macabro de Ana Clara

Vampeta recria clique de 1999 em novo ensaio nu: 'Prepare-se'

Terremoto atinge Filipinas em meio a concurso com brasileira: 'Estamos bem'

Como será o reencontro de Heleninha com Leonardo em 'Vale Tudo'

Agendas cheias teriam levado Nicole Kidman e Keith à separação, diz jornal

Prêmio SP de Literatura: Amara Moira, Paula Fábrio e Marcelino Freire estão entre os finalistas

Matthew McConaughey fala sobre casamento com brasileira

Diferente da 1ª: veja fotos do final de Marco Aurélio e Leila em Vale Tudo

Virginia rebate críticas por 'agachadinha' no samba: 'As passistas fazem'