Marceu Vieira, jornalista e compositor, morre aos 63 anos

Jornalista Marceu Vieira morre aos 63 anos Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

30/09/2025 09h27

O jornalista Marceu Vieira morreu ontem, aos 63 anos, após enfrentar um câncer no pulmão.

O que aconteceu

Pedro Bial confirmou a morte do compositor e o homenageou. "Não conheci ninguém que vivesse como Marceu Vieira, uma vida em estado de poesia. Virou poema", escreveu ontem em uma publicação no Instagram.

O escritor tratava um câncer no pulmão desde o ano passado.

Ele teve passagens por Veja, O Dia, Jornal do Brasil, Época e O Globo. Também foi roteirista do programa Conversa com Bial e atuava como ficcionista e cronista.

Marceu Vieira deixa três filhos — Maria, Mateus e Vitória.

