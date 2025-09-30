Marcela Tomaszewski, 27, nova namorada de Dado Dolabella, é Miss Gramado (RS).

Saiba mais sobre ela

Marcela Tomaszewski é modelo e conquistou a faixa de Miss Gramado esse ano. Ela disputou o Miss Universe Rio Grande do Sul, mas quem ganhou o concurso foi Julia Guerra, de Soledade.

A gaúcha começou cedo nas competições de beleza, e aos 18 anos também levou a faixa de Miss Porto Alegre. Empreendedora, também é dona da marca de e biquínis Jae Beachwear.

Nas redes sociais, Marcela mostra sua rotina, viagens, preparações para os concursos e também divulga sua própria marca. Ela é seguida por 31 mil pessoas no Instagram.

O novo casal viajou junto para a Chapada dos Veadeiros (GO). Antes, eles foram flagrados indo ao cinema no Rio de Janeiro.