Com luta marcada, ex-BBB Diego Alemão avisa Popó: 'A porrada vai comer'

Diego Alemão, 44, será o próximo adversário de Popó Freitas, 50, em luta marcada para o dia 1º de novembro.

O que aconteceu

O campeão do BBB 7 torceu pela recuperação do lutador em uma postagem. "Boa recuperação. Te aguardo dia 1º de novembro pelo FMS7, no Ginásio do Ibirapuera", escreveu em publicação que noticiava a cirurgia pela qual Popó passou na mão esquerda após a luta contra Wanderlei Silva no último fim de semana.

Ele esteve presente no duelo anterior de Popó e contou que está em preparação intensa. "Sou o próximo na fila. Estou me preparando muito bem, treinando forte e já bati meu peso", disse em entrevista à ESPN.

A gente vai sair na porrada. Tenho certeza de que vou surpreender quem não está levando fé. Vou fazer muito bonito e buscar a vitória. Aqui não vai ter papagaiada como o Bambam fez. Prometo uma grande luta: a porrada vai comer, vou subir para vencer Diego Alemão

Alemão treina com o ex-pugilista olímpico Lino Barros, 49. Lino já representou o Brasil nas Olimpíadas de Sydney, auxilia os irmãos Minotauro nos treinos e é campeão Fedecentro pela World Boxing Association (WBA). Ele elogiou a dedicação do ex-BBB em vídeos de treinos publicados por Diego: "Muito forte e aprende muito rápido".

Popó já derrotou Duda Nagle e Klebber Bambam. A luta com o ator aconteceu em maio deste ano, enquanto a com o ex-BBB foi em fevereiro do ano passado, quando venceu por nocaute aos 36 segundos do primeiro round.