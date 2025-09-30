Topo

Entretenimento

Com luta marcada, ex-BBB Diego Alemão avisa Popó: 'A porrada vai comer'

Diego Alemão e Popó - Reprodução
Diego Alemão e Popó Imagem: Reprodução
do UOL

De Splash, São Paulo

30/09/2025 12h35

Diego Alemão, 44, será o próximo adversário de Popó Freitas, 50, em luta marcada para o dia 1º de novembro.

O que aconteceu

O campeão do BBB 7 torceu pela recuperação do lutador em uma postagem. "Boa recuperação. Te aguardo dia 1º de novembro pelo FMS7, no Ginásio do Ibirapuera", escreveu em publicação que noticiava a cirurgia pela qual Popó passou na mão esquerda após a luta contra Wanderlei Silva no último fim de semana.

Ele esteve presente no duelo anterior de Popó e contou que está em preparação intensa. "Sou o próximo na fila. Estou me preparando muito bem, treinando forte e já bati meu peso", disse em entrevista à ESPN.

A gente vai sair na porrada. Tenho certeza de que vou surpreender quem não está levando fé. Vou fazer muito bonito e buscar a vitória. Aqui não vai ter papagaiada como o Bambam fez. Prometo uma grande luta: a porrada vai comer, vou subir para vencer Diego Alemão

Alemão treina com o ex-pugilista olímpico Lino Barros, 49. Lino já representou o Brasil nas Olimpíadas de Sydney, auxilia os irmãos Minotauro nos treinos e é campeão Fedecentro pela World Boxing Association (WBA). Ele elogiou a dedicação do ex-BBB em vídeos de treinos publicados por Diego: "Muito forte e aprende muito rápido".

Popó já derrotou Duda Nagle e Klebber Bambam. A luta com o ator aconteceu em maio deste ano, enquanto a com o ex-BBB foi em fevereiro do ano passado, quando venceu por nocaute aos 36 segundos do primeiro round.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

Com luta marcada, ex-BBB Diego Alemão avisa Popó: 'A porrada vai comer'

A Fazenda: Tàmires inocentada ou desmascarada? Chico Barney roda o VAR

3 flashbacks, 3 bombas: a volta de Leonardo à casa dos Roitman em Vale Tudo

Evento em SP vai debater o mercado de mangás no Brasil

A Fazenda: 'Estão sendo muito machistas com a Duda', diz Bárbara Saryne

A Fazenda: Rayane revela distância da sogra, mãe de Belo: 'Melhor assim'

Após Simone Mendes, Kaká Diniz também é hospitalizado

Marcela Mc Gowan revela que voltaria para o BBB 26 e quem levaria junto

Base da Virginia é piada em comédia que marca a volta de Guimarães a filmes

Perseguição, B.O., exposed: Casamento às Cegas vira caso de polícia

Quem matou Odete Roitman na 1ª versão de 'Vale Tudo'? Tiro foi por engano