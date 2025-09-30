Topo

Entretenimento

exclusivo

Base da Virginia é piada em comédia que marca a volta de Guimarães a filmes

Luiz Fernando Guimarães está no filme "Quem É Morto Sempre Aparece" - Divulgação/ Helena Barreto
Luiz Fernando Guimarães está no filme 'Quem É Morto Sempre Aparece' Imagem: Divulgação/ Helena Barreto
do UOL

De Splash, em São Paulo

30/09/2025 12h00

Luis Fernando Guimarães volta aos filmes após 12 anos longe com "Quem É Morto Sempre Aparece", longa que ganha cena exclusiva divulgada por Splash.

A comédia promete brincar com diversos assuntos, inclusive com a influenciadora Virginia, quando comentam sobre o personagem estar "muito pálido" e a explicação para isso é ele estar com "a base daquela blogueira", em referência ao vídeo viral de Felca.

Relacionadas

Brasil enfrenta disputa grande no Oscar, mas pode quebrar 'recorde'

Charlie Sheen diz que pai não o liberou para filme de sucesso nos anos 80

Por que este filme sobre guerra nuclear merece a sua atenção?

O filme estará disponível no catálogo do Telecine a partir de 17 de outubro. Ele é uma produção do Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo, com direção de Rodrigo Van Der Put e Ju Amaral, e tem no elenco Luiz Fernando Guimarães, Marcus Majella e Augusto Madeira.

A trama acompanha o porteiro Tonho (Augusto Madeira) e o trambiqueiro Isabelo (Marcus Majella) que, ao encontrarem o corpo do milionário Aluízio (Luiz Fernando Guimarães), decidem retirar seus bens antes que a filha do morto, Renata (Luana Martau), tome conhecimento do óbito. No desenrolar da história, os dois personagens envolvem-se em situações como transportar o corpo para saques, organizar um leilão de obras de arte e lidar com traficantes locais.

O elenco de apoio inclui Cadu Libonati, Rafael Saraiva, Samuel Valladares, Cristina Pereira, Thardelly Lima, Elisa Lucinda, Mary Sheila, Katiuscia Canoro e Pedro Benevides. A exibição na TV será no Telecine Premium em 18 de outubro, e no canal Pipoca em 19 de outubro.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Vale Tudo: tetracampeão com a seleção viraliza em participação na novela

Traumatizada com jogadores, ex de Vini Jr. fez sexo em banheira de reality

Com luta marcada, ex-BBB Diego Alemão avisa Popó: 'A porrada vai comer'

A Fazenda: Tàmires inocentada ou desmascarada? Chico Barney roda o VAR

3 flashbacks, 3 bombas: a volta de Leonardo à casa dos Roitman em Vale Tudo

Evento em SP vai debater o mercado de mangás no Brasil

A Fazenda: 'Estão sendo muito machistas com a Duda', diz Bárbara Saryne

A Fazenda: Rayane revela distância da sogra, mãe de Belo: 'Melhor assim'

Após Simone Mendes, Kaká Diniz também é hospitalizado

Marcela Mc Gowan revela que voltaria para o BBB 26 e quem levaria junto

Base da Virginia é piada em comédia que marca a volta de Guimarães a filmes