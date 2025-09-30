Base da Virginia é piada em comédia que marca a volta de Guimarães a filmes

Luis Fernando Guimarães volta aos filmes após 12 anos longe com "Quem É Morto Sempre Aparece", longa que ganha cena exclusiva divulgada por Splash.

A comédia promete brincar com diversos assuntos, inclusive com a influenciadora Virginia, quando comentam sobre o personagem estar "muito pálido" e a explicação para isso é ele estar com "a base daquela blogueira", em referência ao vídeo viral de Felca.

O filme estará disponível no catálogo do Telecine a partir de 17 de outubro. Ele é uma produção do Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo, com direção de Rodrigo Van Der Put e Ju Amaral, e tem no elenco Luiz Fernando Guimarães, Marcus Majella e Augusto Madeira.

A trama acompanha o porteiro Tonho (Augusto Madeira) e o trambiqueiro Isabelo (Marcus Majella) que, ao encontrarem o corpo do milionário Aluízio (Luiz Fernando Guimarães), decidem retirar seus bens antes que a filha do morto, Renata (Luana Martau), tome conhecimento do óbito. No desenrolar da história, os dois personagens envolvem-se em situações como transportar o corpo para saques, organizar um leilão de obras de arte e lidar com traficantes locais.

O elenco de apoio inclui Cadu Libonati, Rafael Saraiva, Samuel Valladares, Cristina Pereira, Thardelly Lima, Elisa Lucinda, Mary Sheila, Katiuscia Canoro e Pedro Benevides. A exibição na TV será no Telecine Premium em 18 de outubro, e no canal Pipoca em 19 de outubro.