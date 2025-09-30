Topo

Cantora anunciada no Lolla cancela agenda de shows após desmaiar no palco

Lola Young desmaiou no palco em apresentação no último final de semana - Reprodução/Instagram
Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

De Splash, em São Paulo

30/09/2025 14h44Atualizada em 30/09/2025 14h48

Lola Young, 24, anunciou uma pausa em sua carreira.

O que aconteceu

A cantora desmaiou no palco durante apresentação em Nova York. Ela precisou ser socorrida após passar mal no festival All Things Go no último sábado (27).

No domingo (28), ela cancelou outro show. "Eu amo esse emprego e nunca vou subestimar os meus compromissos ou o meu público. Espero que vocês me deem uma segunda chance no futuro", escreveu no Instagram. Em seguida, a cantora completou: "Para todo mundo que gosta de ser maldoso na internet, por favor me deem uma folga".

Agora, Lola cancelou toda a sua agenda de shows. No Instagram, ela anunciou uma pausa na carreira: "Vou me afastar por um tempo. Me dói dizer que preciso cancelar tudo no futuro próximo. Obrigada por todo o amor e apoio. Sinto muito por decepcionar quem comprou um ingresso para me ver, dói mais do que vocês imaginam. Obviamente, você terá direito a um reembolso completo. Espero muito que vocês me deem uma segunda chance quando eu melhorar e voltar mais forte".

Lola Young foi anunciada no lineup do Lollapalooza Brasil 2026. Ela não falou especificamente sobre o festival, marcado para os dias 20, 21 e 22 de março. A divisão da artistas por dia vai sair amanhã.

