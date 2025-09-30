Largou a fama: como está o ator que fez o filho de Fagundes em Terra Nostra

Em "Terra Nostra", reexibida no Edição Especial da Globo, Guilherme Bernard interpretou José Alceu, reconhecido no final da história como filho de Gumercindo (Antonio Fagundes) com a escrava Naná (Adriana Lessa). Splash traz, a seguir, detalhes de como está o ator hoje em dia.

O que aconteceu

Após "Terra Nostra", Guilherme Bernard participou de outras novelas. Esteve no elenco de "Chiquinha Gonzaga" (1999), "Começar de Novo" (2004), "Cobras & Lagartos" (2006).

Além disso, apresentou o extinto programa infantil TV Globinho. Seu último trabalho na TV foi a série "Força-Tarefa", em 2009. No cinema, se destacou em "Chico Xavier" (2010).

Gumercindo (Antonio Fagundes) e José Alceu (Guilherme Bernard) em 'Terra Nostra' Imagem: Reprodução/Globo

Mais tarde, formou-se em jornalismo. Ele atuou como repórter e assessor de imprensa, mas uma antiga paixão falou mais alto.

Mudou de profissão e hoje, aos 37 anos, trabalha como adestrador de cães em São Gonçalo (RJ). Além disso, comanda a própria empresa de hospedagem, treinamento e escola para cães.

Sempre fui apaixonado por cães. Meu avô materno tinha um carinho muito grande por cachorro. Eu adorava ficar nesse ambiente. O objetivo é que os cães sejam vistos como cães. O cachorro é um ser diferente da gente e percebe o mundo diferente. Esse é foco oferecer tudo o que o cachorro precisa Guilherme Peixe, ex-ator, à Crescer

Na web, assina o nome como Guilherme Peixe. No Instagram de sua empresa, o ex-ator relembrou a escolha de largar o jornalismo para apostar no adestramento.