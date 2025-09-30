Topo

Entretenimento

Karoline Lima faz harmonização no bumbum: 'Quero uma bunda fotogênica'

Influencer Karoline Lima mostra resultado de procedimento no bumbum - Reprodução/Instagram
Influencer Karoline Lima mostra resultado de procedimento no bumbum Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

30/09/2025 08h36

Karoline Lima, 29, realizou um procedimento estético no bumbum e explicou o porquê optou por ele.

O que aconteceu

A influenciadora contou que estava retocando a harmonização glútea. "Doutora Taís está deixando meu bumbum mais bonito, mas redondinho. Quero uma bunda fotogênica, foi isso que pedi. Fiz a pose que quero que valorize o meu bumbum", revelou ontem nos stories do Instagram.

A ex de Léo Pereira se surpreendeu com sua silhueta após o procedimento. "Meu Deus, esse contorno de silhueta. Olha essa voltinha", destacou.

Além da harmonização glútea, Karoline Lima realizou botox no rosto e no pescoço e fez fios para melhorar o bigode chinês e levantar seu olhar. "Estou gravando com filtro porque estou com o rosto inchado dos procedimentos que fiz. Ficou horrível, esperar desinchar para ficar mais apresentável", pontuou.

Karoline Lima - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Karoline Lima exibe resultado de harmonização glútea
Imagem: Reprodução/Instagram

