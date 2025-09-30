Topo

Recém-solteira, Karoline Lima surge de biquíni em praia no Rio

Karoline Lima curte dia ensolarado em praia do Rio de Janeiro - Fabrício Pioyani/Agnews
Karoline Lima curte dia ensolarado em praia do Rio de Janeiro Imagem: Fabrício Pioyani/Agnews
Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

30/09/2025 13h51

Karoline Lima, 29, aproveitou a manhã ensolarada no Rio de Janeiro e foi até a praia de São Conrado.

A influenciadora apostou em um biquíni verde para o momento à beira-mar. A loira completou o visual com uma saída de praia amarrada no quadril.

Karoline comentou no Instagram sobre o momento praiano. "Vocês estão preocupados se eu vou pegar sol depois de ter feito um monte de 'troço', né? Não vou pegar sol não, vou só dar um close, uma aguinha de coco, uma pose, entendeu?", disse a influenciadora, recém-separada do jogador Léo Pereira.

karoline lima - Fabrício Pioyani/Agnews - Fabrício Pioyani/Agnews
Karoline Lima na Praia de São Conrado, no Rio de Janeiro
Imagem: Fabrício Pioyani/Agnews

A famosa realizou um procedimento estético no bumbum. Além da harmonização glútea, Karoline Lima realizou botox no rosto e no pescoço e fez fios para melhorar o bigode chinês e levantar seu olhar.

