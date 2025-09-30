Kaká, marido de Simone Mendes, é hospitalizado horas depois da cantora

Simone Mendes, 41, e sua família viveram uma segunda-feira (29), cheia de apreensão.

O que aconteceu

Horas após a cantora ser internada por uma gastroenterite (inflamação do estômago e intestino causada geralmente por vírus), seu marido, o empresário Kaká Diniz, 40, também precisou de atendimento hospitalar. Porém, ele deu entrada por um problema diferente.

Durante a recuperação de Simone, Kaká publicou nos stories do Instagram imagens em uma cadeira de rodas, com o tornozelo direito visivelmente inchado. Sem dar detalhes sobre o ocorrido, ele escreveu: "Presente do fim de noite! Amanhã falo sobre!"

Pouco antes, o empresário compartilhou fotos com a esposa nas redes sociais. Ele aproveitou para fazer um alerta sobre a onda de rotavírus que estaria afetando muitas pessoas:

Terceira semana seguida aqui. Cuidem-se! Esse rotavírus está pegando todo mundo! Lá em casa, somente eu escapei, até agora. Kaká Diniz

A família já vinha enfrentando dias difíceis: o filho mais velho do casal, Henry, de 10 anos, chegou a ser internado para receber medicação intravenosa. De acordo com a assessoria de Simone, ele já recebeu alta e se recupera bem em casa.