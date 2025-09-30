Topo

Entretenimento

Isis Valverde lembra reação após romper bolsa do filho: 'Deitei e dormi'

Isis Valverde relembra rompimento de bolsa na gestação e parto - Reprodução/YouTube
Isis Valverde relembra rompimento de bolsa na gestação e parto Imagem: Reprodução/YouTube
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

30/09/2025 10h55

Isis Valverde, 38, revelou que dormiu após a bolsa de seu filho, Rael, romper e relatou como foi seu trabalho de parto.

O que aconteceu

A atriz detalhou seu parto. "Tive um parto de quinze horas, foi lindo. Estou falando de quinze horas de parto desde que a bolsa estourou, voltei a dormir, sou assim, estourou a bolsa e vou dormir um pouco, estava com dor, não tenho esse medo de parir normal, nunca tive", disse no podcast Mil e uma Tretas.

Relacionadas

Isis Valverde lembra fala do pai antes de morrer: 'Acho que a pessoa sente'

Isis Valverde viaja com a família para o Chile: 'De tirar o fôlego'

Com as costas à mostra, Isis Valverde faz pose de ioga e ganha elogios

Questionada por Juliana Paes se sentiu dor quando a bolsa rompeu, a artista negou. "Não, eu dormi de 5 às 7 da manhã. Falei: 'vou dormir porque daqui a pouco tenho que levantar para parir essa criança'. Deitei e dormi", contou.

A artista falou sobre sua ida ao hospital e preparação para dar à luz. "Cheguei com 3 de dilatação. [Estava] com dor, mas normal. Você esquece depois. Lógico que sinto [dor]. Trabalhei durante a gravidez inteira a minha cabeça. Fiz ioga, bola, sugador, assisti a muitos vídeos. Tudo que estava ao meu alcance eu fiz."

Sabia que ia sentir dor, é como se eu me preparasse para sentir a dor. Teve uma hora que falei: 'tira'. Fiquei sem nada até próximo de parir, porque falam que até os sete centímetros, não é bom você botar nada, porque atrapalha o neném de passar.Concluiu Isis Valverde

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

A Fazenda: 'Estão sendo muito machistas com a Duda', diz Bárbara Saryne

A Fazenda: Rayane revela distância da sogra, mãe de Belo: 'Melhor assim'

Após Simone Mendes, Kaká Diniz também é hospitalizado

Marcela Mc Gowan revela que voltaria para o BBB 26 e quem levaria junto

Base da Virginia é piada em comédia que marca a volta de Guimarães a filmes

Perseguição, B.O., exposed: Casamento às Cegas vira caso de polícia

Quem matou Odete Roitman na 1ª versão de 'Vale Tudo'? Tiro foi por engano

Matthew McConaughey revela por que levou 6 anos para casar com brasileira

Mariana Goldfarb faz topless em viagem para Ibiza; confira

Amigos e familiares se despedem de Berta Loran; atriz tinha 99 anos

Ator pornô Austin Wolf recebe 19 anos de prisão por pornografia infantil