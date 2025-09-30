Ingrid Ohara passa por cirurgia íntima e mais seis procedimentos estéticos

A influenciadora digital Ingrid Ohara, 28, passou recentemente por uma série de procedimentos estéticos que somam seis intervenções em uma única cirurgia.

O que aconteceu

A ex-participante de A Fazenda contou que o processo incluiu lipoaspiração nos braços, abdômen e costas, enxerto de gordura nos glúteos, colocação de próteses de silicone nos seios, remodelação das costelas e correção de uma hérnia umbilical. Por fim, ela realizou uma ninfoplastia - cirurgia íntima para redução dos pequenos lábios vaginais.

Inicialmente, a ideia era realizar apenas uma lipo nos braços, mas o plano evoluiu. "Começou com uma reunião para tratar só os braços, porque fiquei flácida após ganhar e perder peso algumas vezes. Mesmo treinando e com boa alimentação, tive uma fase em que engordei 20 quilos e, depois de emagrecer, perdi muito volume, inclusive nos seios", contou ela.

Com isso, decidiu aproveitar a oportunidade e fazer mais alterações no corpo. "Pensei: já que vou fazer a lipo, vou aproveitar e colocar silicone. Aí resolvi mexer também na barriga e aplicar gordura no bumbum. A lipo não serve para emagrecer, e sim para esculpir. E o silicone? Eu estava sem nada e agora estou super satisfeita com meus seios", explicou.

Ingrid se submeteu a uma lipo HD 360, abrangendo braços, abdômen e costas, além da lipoenxertia nos glúteos e remodelação de três costelas de cada lado do corpo. A prótese de silicone foi colocada com a técnica R24R, que promete recuperação mais rápida.

Durante o procedimento, os médicos também descobriram uma hérnia umbilical, que foi corrigida na mesma cirurgia. "Eu nem sabia que tinha. Descobriram na hora, durante a cirurgia. O médico sugeriu resolver de imediato, e eu aceitei. Fiquei aliviada, porque isso poderia me causar dor no futuro, até mesmo em uma gravidez", revelou.

Entre todos os procedimentos, o que mais chamou atenção foi a ninfoplastia, sobre a qual Ingrid falou abertamente. "Sei que é um assunto tabu, mas não deveria ser. Muitas mulheres querem fazer e têm vergonha. O Brasil lidera esse tipo de cirurgia no mundo. Resolvi compartilhar porque não vejo motivo para esconder", disse.

Dois dias após a operação, Ingrid contou que está se recuperando bem. "A sensação é como se eu tivesse feito um treino superpesado. Não sinto dor, só fico mais sensível emocionalmente. O mais difícil é dormir, porque acordo várias vezes para ir ao banheiro. Mas isso faz parte. Já estou até usando o corcelê para afinar a cintura."

Ela afirma que a decisão de fazer tudo de uma vez foi acertada. "Quis melhorar para mim, para me sentir melhor. Foi pela minha autoestima. Não me arrependo. Se tivesse feito aos poucos, talvez sim. Mas assim, de uma vez, foi a melhor escolha. Hoje deito a cabeça no travesseiro feliz, me sentindo realizada, e com os seios que eu sempre quis", concluiu.

Natural de Belém (PA), Ingrid Ohara ganhou projeção nacional após participar do reality A Fazenda em 2022. Em 2023, ela chegou a viver um breve romance com o jogador Gabigol, após se aproximar da irmã do atleta, Dhiovanna Barbosa.

