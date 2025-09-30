Dudu Camargo indica Rayane para 2ª roça: 'Menospreza integrantes'

Fazendeiro da semana, Dudu Camargo indicou Rayane Figliuzzi para a segunda roça de A Fazenda 2025 (Record).

O que aconteceu

Dudu iniciou a formação da roça e indicou a rival. '"Comecei a perceber nela, naquela primeira dinâmica que envolveu premiações, que quando ela perdeu 3 mil reais, ela chegou a citar, menosprezando, que os três mil ela tinha em casa e não precisava. Achei complicado, porque era o prêmio do programa. Mas isso não foi o principal."

O principal foi menosprezar os integrantes da casa. Eu, como Fazendeiro, não falo só por mim. Falo pelos meus colegas de sede, que também sofreram nas mãos dela com o desrespeito. Eu me lembro que, na apresentação dela, ela falou que veio pra limpar a imagem. Eu não vi isso acontecendo. Pelo contrário.

Dudu Camargo

O apresentador continuou. "Quando ela era Fazendeira, ela chegou a ter alguns embates e discussões. De lá pra cá, como Fazendeira, percebi que foi uma Fazendeira de manual, que ficava apenas acompanhando e não participando das atividades. Quando assumi como Fazendeiro, também fui humilhado por ela várias vezes."

Rayane rebateu o Fazendeiro. "Respeito a opinião dele, mas não concordo. A gente tá vivendo numa casa onde a gente é testado emocionalmente todos os dias. É muito difícil para mim, psicologicamente, viver com outras pessoas e, principalmente, pessoas que não têm caráter como o Dudu."

Ela também atacou o apresentador. "Ele é jornalista e fala super bem, e eu super entendo que vai dar o parecer da forma que pensa, mas foi desumano o que ele fez comigo."